CENTURY 21 New Estate gana más de 15 premios en 2017 gracias a la formación y el coaching a sus agentes

Su inversión en formación ha colocado a varios de sus agentes en el TOP 50 nacional.

CENTURY 21 New Estate apuesta por un concepto diferente en el sector inmobiliario e invierte en la formación y el coaching para sus agentes. Con esta filosofía de dar más e innovadores servicios a los agentes, se lanzaron al mercado en octubre de 2016 y en su primer año se han consolidado como empresa líder. El proyecto ha conseguido más de 15 galardones entre los que se encuentran "Mejor arranque histórico ibérico en facturación y número de agentes" y "Agencia con mayor facturación de Cataluña en 2017".

"Somos una empresa de servicios de consultoría, formación y coaching al servicio de los agentes inmobiliarios independientes que pretendan desarrollar una carrera profesional. La base de nuestra filosofía corporativa es que "los agentes de New Estate no trabajan para la compañía sino que la empresa trabaja para y con ellos". Esto nos hace diferente y únicos en el sector, ya que es un concepto innovador dentro del mundo inmobiliario", asegura Javier Ortega, Managing Director de CENTURY 21 New Estate.

Para desarrollar esta apuesta por la formación y el coaching, la empresa ya cuenta con una macro oficina de 500 metros cuadrados en el corazón de Barcelona (calle Provença, 217) que da servicio a 45 agentes inmobiliarios independientes. Además, está previsto abrir otros dos macro espacios en los próximos años que acogerán a unos 400 profesionales. Century 21 New Estate pretende alcanzar en los próximos 5 años una facturación de 15 millones de euros.

Esta innovadora apuesta ha sido premiada con más de 15 reconocimientos obtenidos a lo largo del pasado año 2017. Los más destacados son los siguientes:

- Agencia con mayor facturación de Cataluña en 2017.

- Agencia n°3 en facturación nacional en 2017. Nunca una oficina, en su primer año en la red y comenzando de cero, había conseguido estar en el TOP 3 nacional.

- Premio al Agente de Año. New Estate tiene en su plantilla al mejor agente de España en facturación de entre más de 1.000. Gracias a su apuesta por la formación esta innovadora inmobiliaria consigue expandir las carreras de sus agentes a niveles máximos de desarrollo.

- Agente con mayor facturación del año 2017.

- Agente con mayor facturación histórica en un año.

- Agente con mayor facturación histórica acumulada.

- Un agente CENTURION. Facturación entre 150.000 y 300.000 euros.

- Dos agentes con premio Diamante. Facturación entre 100.000 euros y 150.000 euros.

- Un agente con premio Esmeralda. Facturación entre 75.000 euros y 100.000 euros.

- Tres agentes con premio Rubí. Facturación entre 50.000 euros y 75.000 euros.

- oficina 2 (2)Mejor coordinadora de España 2017.

- Mayor equipo de la península: 45 agentes.

- Mejor arranque histórico ibérico en facturación y número de agentes.

- Primera agencia en la historia de CENTURY 21 España que consigue poner a de sus agentes en el TOP 50 nacional en su primer año.

CENTURY 21 New Estate pertenece a un holding empresarial que pone a disposición de sus agentes inmobiliarios independientes una empresa patrimonial la cual compradirectamente los inmuebles a los clientes vendedores de los agentes para ponerlos en valor en el mercado residencial.

PUBLICIDAD