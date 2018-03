Diplomas IED Madrid en Art and Business: experimentación, creatividad, innovación y negocio

Las disciplinas tradicionales se mezclan con la programación y la tecnología.

El panorama artístico no es ajeno al gran avance de la tecnología y la comunicación, y los nuevos profesionales "tecnológicos" deben contar con la formación adecuada para desenvolverse en unos escenarios de trabajo impensables hasta hace pocos años y que abren un abanico de oportunidades laborales: gestor cultural, realizador audiovisual, videoartista, director de arte, programador, galerista, consultor, diseñador interactivo y UX son algunos de los perfiles profesionales más demandados.

ED Madrid ofrece sus Diplomas Art and Business, cursos de 3 años en los que el alumno experimentará con los formatos digitales y los medios audiovisuales, la tecnología e internet, dentro de un programa formativo orientado a profesiones emergentes. Las disciplinas tradicionales fusionadas con las más nuevas no son abordadas en los ámbitos más académicos. El área de Visual del IED Madrid se alinea con esta demanda para ofrecer estos dos programas formativos (en inglés y en español) con una visión creativa, innovadora e internacional. Estos cursos comienzan en octubre de 2018.

El Diploma IED en Art and Business in Visual and Creative Arts se orienta a la formación artística en comunión con la tecnología actual. Una suerte de Bellas Artes 2.0 en el que las disciplinas tradicionales se mezclan con la programación y los nuevos formatos de comunicación. El Diploma IED en Art and Business in Digital and Computational Arts se centra más en el diseño de interacción, la realidad virtual, la experiencia de usuario (UX), internet of things (IoT), sensores y materiales inteligentes, blending y creative electronics, la programación creativa y el diseño de aplicaciones web

El IED Madrid es un Centro Privado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño que pertenece al Grupo IED, un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad. Estos 20 años de existencia de IED Madrid se traducen en una amplia oferta formativa con un modelo académico innovador, único y reconocible capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante evolución. Desde su apertura, IED Madrid ha formado a más de 18.000 alumnos y cada año cuenta con 1.500 nuevos estudiantes.

