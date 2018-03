El PSOE no volverá al pacto educativo hasta que se asegure una inversión del 5% del PIB

La portavoz defiende que no se dota a la educación con los medios necesarios.

El PSOE se levantó este martes de la subcomisión del Congreso de los Diputados que persigue alcanzar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación y no regresará hasta que no se asegure una inversión del 5% del PIB para la enseñanza pública.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, denunció en los pasillos de la Cámara Baja que la propuesta del Gobierno trasladada a la subcomisión "no dota a la educación de los medios suficientes" y los populares han "usado" la subcomisión como una "cortina de humo" en la que no han hecho más que "dar largas y engaños".

"Mientras el Gobierno no tenga un compromiso serio" sobre educación, dijo la portavoz del PSOE en esta materia, Luz Seijo, los socialistas no regresarán a esta subcomisión.

Robles remarcó que el PSOE "no va a ser cómplice de una tomadura de pelo del PP" y denunció que el Gobierno "no ha sido capaz de poner todos los medios sobre la mesa para que la educación funcione y está haciendo una labor de obstaculización".

"Si no hay una financiación del 5% del PIB, no vamos a seguir en ese subcomisión", agregó la portavoz socialista, quien reiteró que no quieren ser "cómplices de una tomadura de pelo en una materia tan sensible".

PUBLICIDAD