Cercanía al domicilio familiar, reputación y la opinión de los progenitores, claves para elegir universidad

El factor que más influye es poder vivir en casa de sus padres.

"Determinados temas y experiencias unen a los estudiantes de todo el mundo. Al tener que hacer frente a precios más altos y a un mercado de trabajo cada vez más inestable después de la graduación, globalmente los estudiantes están mucho más centrados y se lo toman con más seriedad que nunca. Prevalece la preocupación por el dinero y por obtener una buena relación calidad-precio", así lo ha destacado hoy Carina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia, con motivo de la presentación de la I Encuesta Internacional Sodexo Estilo de Vida de los Universitarios en la Universidad Europea.

Según las conclusiones de la encuesta, la radiografía del universitario español es la de un joven que vive en casa de sus padres (56%, el mayor porcentaje de los seis países de la encuesta), va a clase, pero no le interesa en exceso un ambiente amigable (factor esencial para el resto de universitarios a escala global, 78%); come en casa y le cuesta adaptarse a los métodos de enseñanza y a las cargas de trabajo (33%). Junto con los italianos, los universitarios españoles son los que más insatisfechos se sienten con sus vidas frente a los universitarios indios, chinos, americanos y británicos.

Así, a la hora de elegir universidad, el principal factor que tienen en cuenta los jóvenes españoles es su ubicación, que esté próxima a la casa de sus padres y que se encuentre bien conectada con redes de transporte. Los otros factores para elegir universidad son la reputación (60%) y el consejo de sus padres (54%).

Por contra, una vida social activa con buenas instalaciones sociales solo es importante para el 23% de los españoles, siendo los que menos lo valoraron. En esta línea, contar con unas buenas instalaciones deportivas, comerciales o de comedor en el campus, o asociaciones y clubes, no son factores que les influyan. En cambio, un servicio con solo dos décadas de existencia, como disponer de wifi y red inalámbrica en su alojamiento, es crucial para todos, sean del país que sean, aunque son los españoles los que más importancia dan a estar siempre conectados (88%).

Asimismo, para los jóvenes españoles es importante que su universidad fomente un entorno donde tengan libertad de expresar sus preocupaciones y opiniones (82%), junto con energías limpias (69%) y prácticas comerciales éticas (69%).

Nuestros jóvenes también son los que menos interés mostraron en la orientación y apoyo sobre su carrera o en que sus universidades tengan buenos vínculos con empresas u otro tipo de organizaciones para prácticas: solo es importante para el 19% de los españoles, el valor más bajo entre sus compañeros del resto de países.

Hábitos saludables

En cuanto a sus hábitos, el 59% de los estudiantes come en casa, y un 47% come comida preparada por ellos. Alrededor de un tercio también adquiere la comida en la tienda o en la cafetería. El 60% come de manera saludable, pero no es algo que domine sus vidas. Cuentan, además, con que haya alimentos especializados a su disposición; así, más de la mitad espera que haya opciones "sin"; el 42%, opciones bajas en calorías; el 40 % veganas/vegetarianas; y el 49 % de origen local.

Por lo que respecta a la rutina de sueño, la mayoría duerme entre siete y ocho horas. Y, en relación al ejercicio, hacen menos del que deberían, un 21% confiesa hacer cero minutos de ejercicio a la semana (la cifra más alta de todos los encuestados), mientras que un 19% afirma hacer al menos 30 minutos de ejercicio dos días a la semana y un 16% tres días.

Preocupaciones de los estudiantes

Las preocupaciones de los españoles –muy similares a las de los italianos– se centran en poder conseguir trabajo después de la universidad (67%), la carga de trabajo académico (61%) y equilibrar sus compromisos académicos, sociales y laborales (56%). Al finalizar los estudios, a la mayoría de los universitarios españoles (54%) lo que más les preocupa es encontrar un puesto de trabajo en un área que les interese. También opina la mayoría (58%) que tras licenciarse lo más práctico para conseguir trabajo sería que la universidad les ayudara a identificar lugares para conseguir un puesto de trabajo o realizar prácticas.

Los españoles (46%), junto con los chinos (63%), son los universitarios que más disfrutan de becas, frente al 42% de los americanos, el 35% de los indios, el 26% de los italianos y el 14% de los británicos. Estas becas son vitales para el 58% de los americanos, el 40% de los italianos, el 38% de los españoles, el 36% de los indios, el 20% de los británicos y tan solo para el 13% de los chinos.

El porqué de esta de encuesta

La encuesta refleja una investigación independiente realizada con más de 4.000 estudiantes en seis países: España, Italia, China, India, Estados Unidos y Reino Unido, de los cuales 500 estudiaban en España, en 62 universidades. Las preguntas están relacionadas con diversos aspectos de las cuatro etapas por las que pasa un estudiante universitario: antes de la llegada, llegada, vida y salida. Su objetivo es descubrir ideas y maneras de mejorar la calidad de vida de los estudiantes a lo largo de sus vidas académicas.

Sodexo, por medio de su división global específica para universidades, atiende a 8 millones de estudiantes por día en 1.000 universidades de 32 países, sobre todo en Norteamérica y Europa.

Más de 5 millones de jóvenes estudian fuera de sus países. Es el doble de los 2,1 millones que estudiaron fuera de su país en el año 2000 y más del triple del dato de 1990. En este mercado de la educación superior, cada vez más competitivo y global, es de vital importancia que las universidades, y también sus socios, apliquen conocimiento e inteligencia globales.

