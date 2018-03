La Subcomisión del Pacto Educativo vota este martes la propuesta de financiación del PP

Propuesta que es rechazada por PSOE y Podemos.

La Subcomisión del Pacto Social y Político por la Educación del Congreso vota esta martes 6 de marzo la propuesta del PP de establecer un suelo de inversión en educación no universitaria de 5.000 millones de euros hasta 2025, a los que se añadiría la financiación cada una de las medidas que se acuerden después, y que un tercio de las financiación autonómica sea de carácter finalista para educación.

PSOE y Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea la rechazan y consideran que es "claramente insuficiente" para revertir los recortes y recuperar los niveles de inversión educativa previos a la crisis. Ambos grupos quieren alcanzar el 5% del PIB en 2020, incluso Podemos hasta el 7% en 2024. Sólo con el apoyo de Ciudadanos la iniciativa del PP no saldría.

En este clima de rechazo generalizado, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha lanzado un ultimátum este lunes al Gobierno, al que ha pedido que, a través del Grupo Popular, ponga encima de la mesa ese 5% del PIB para Educación -a razón de 1.500 millones de euros anuales-, o los socialistas se levantarán del pacto y dejarán de participar en este foro en el que llevan trabajando más de un año.

El PP no ha tardado en contestar. Su vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, ha calificado las exigencias de Sánchez de "excusa" para "salirse del pacto". Además, ha insistido en que con este planteamiento del PIB "desconoce" que las competencias en materia educativa la tienen las comunidades autónomas, responsables del 95% de la financiación del sistema educativo.

La portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso, Ione Belarra, ha acusado al PP de no tener "ninguna voluntad de Pacto de Estado" con su propuesta financiera, en una entrevista con Europa Press, en la que ha aclarado que en la agenda de su grupo no está previsto el abandono del Pacto.

"Lo he dicho en numerosas ocasiones y lo mantengo, nosotros nos vamos a quedar hasta el final porque creemos que es la única garantía de que se apueste por una escuela pública de calidad", ha asegurado.

Lo que no descarta es que, si las propuestas de su partido no salen adelante en el acuerdo, no apoyen el pacto. De este modo, los morados seguirían la misma línea que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde firmaron el acuerdo en la subcomisión, pero se abstuvieron en su votación en el Pleno, al considerar que las medidas y el presupuesto que se incluían en el mismo eran insuficientes.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el PSOE debería dejar de "sobreactuar" y "buscar excusas" y que, si "políticamente no le interesa el pacto", lo diga "cuanto antes".

Martín ha insistido en que debatir sobre financiación al principio de las negociaciones, sin saber todavía qué mediadas se van a poner en marcha, no tiene sentido. A su juicio, el modelo de financiación tiene que estar consensuado entre el Estado, las comunidades autónomas y los partidos políticos. "Ciudadanos no quiere volver a la época de Zapatero en educación con el 5% del PIB, lo que queremos es una revolución educativa", ha apostillado.

Su formación apuesta utilizar indicadores que tengan que ver con el coste por puesto escolar de unos 6.000 euros por alumno y rechaza vincular la financiación a un porcentaje del PIB porque bajaría la inversión en época de recesión económica.

