Los alumnos de Humanidades de UIC Barcelona podrán completar sus estudios en Nueva York

La Facultad de Humanidades de UIC Barcelona se suma a los grados con dobles titulaciones.

UIC Barcelona y la Universidad Iona College de Nueva York han firmado un convenio por el que los alumnos del Grado en Humanidades y Estudios Culturales podrán acceder a una doble titulación en tan solo cinco años con los estudios de Ciencias Políticas o Estudios Internacionales de la universidad norteamericana.

El acuerdo estará vigente a partir del curso 2018-2019. Desde entonces, y una vez finalizados los estudios de cuatro años de Humanidades y Estudios Culturales, los alumnos podrán realizar un quinto año en Nueva York cursando el Bachelor of Arts in Political Science o el Bachelor of Arts in International Studies.

Tanto el Grado en Humanidades y Estudios Culturales como los estudios que ofrece Iona College están reconocidos oficialmente en España y en Estados Unidos. Además, se ofrece la posibilidad de alargar la estancia una vez finalizados los estudios.

El doble grado forma parte de la apuesta por la internacionalización de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona para ofrecer un itinerario bilingüe a los alumnos. También es una oportunidad para abrir puertas en el extranjero y vivir la experiencia de estudiar en dos de las ciudades más cosmopolitas: Barcelona y Nueva York.

Este acuerdo se suma a los ya rubricados en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Derecho. Ambas facultades ofrecen convenios parecidos para los grados de Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Derecho.

