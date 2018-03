Cómo captar talento junior en el sector tecnológico

Los jóvenes profesionales buscan en un puesto de trabajo algo más que un sueldo.

Los profesionales más jóvenes que se están incorporando al mundo laboral en estos últimos años, marcados por la penetración de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida, buscan en su vida laboral algo muy distinto a lo que querían generaciones anteriores, y que va más allá de la estabilidad (un trabajo fijo para prácticamente toda la vida) o un sueldo. Ellos han integrado trabajo y vida personal de forma inédita, y sus inquietudes profesionales se extienden al ámbito privado. Quieren que lo que hacen en su trabajo, aquello por lo que les pagan un sueldo, les haga sentir también emocionalmente plenos.

Así, todas las empresas y organizaciones que quieren atraer a estos jóvenes, deben ofrecer algo más que un sueldo o estabilidad laboral. Se deben adaptar a las requerimientos y necesidades de los futuros candidatos, para que el proyecto les resulte lo suficientemente atractivo.

Según explica David Monreal, profesional con 20 años de experiencia en el sector online, 12 de ellos en InfoJobs como responsable de innovación y desarrollador de negocio, y fundador de la escuela de programación Skylab Coders Academy , la empresas no se dan cuenta de que, a un determinado nivel, los juniors buscan proyectos que les sirvan para poner en práctica todas sus capacidades y continuar con su formación, y esto pasa especialmente en el sector tecnológico. Son algunas de las valoraciones que expuso Monreal en una interesante ponencia que ofreció la semana pasada con InfoJobs en el 4YFN (Four Years From Now), la feria para startups que se celebró en el marco del Mobile World Congress. "Aunque el sueldo esté ajustado, si este joven profesional encuentra que el proyecto es lo suficientemente atractivo, renunciará a un mayor salario y se comprometerá con la empresa".

Algunos de los aspectos que más valoran los juniors de perfil tecnológico son la formación y los cursos que la empresa pueda ofrecerles, y el acompañamiento en su día a día. "Cuando se encuentran con una empresa que les ofrece esto, se quedan, aunque tengan que renunciar a un mejor sueldo".

En opinión de Monreal, esto es algo habitual en el sector de las empresas tecnológicas y startups. Otra buena práctica para atraer y retener al talento junior son las revisiones salariales durante los primeros años de carrera profesional. Este talento está muy buscado y reciben continuamente ofertas en cuanto han empezado a trabajar. "Uno de los secretos para retener talento es estar atento a subir el sueldo a tres meses, seis o un año. Al entrar al sector están expuestos constantemente a una burbuja salarial que busca tentarles".

Los alumnos que salen de Skylab Coders y que encuentran trabajo en la industria mediana están acostumbrados a estas revisiones salariales. "Nuestros exalumnos que cambian de trabajo en menos de un año, se encuentran que en sus nuevos puestos pueden llegar a percibir salarios con subidas de hasta 5 mil euros anuales". No obstante, según David Monreal, "no hay que volverse loco y entrar en una tendencia inflacionista de sueldos, pero sí estar atentos y, sobre todo, saber que si queremos que vengan a trabajar con nosotros, debemos seducirles y ofrecerles algo más que dinero".

