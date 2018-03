Expertos en educación se citan en IE University para analizar los nuevos desafíos de la educación superior

Tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo en Madrid.

IE University reunirá los días 5 y 6 de marzo en su campus de Madrid a más de treinta expertos en educación, líderes de opinión y representantes de instituciones universitarias de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia para debatir sobre el estado actual de la educación superior en el mundo.

Los expertos, muchos de ellos líderes de la transformación de la educación superior en varios continentes, reflexionarán sobre temas como el impacto de la globalización en la universidad, la colaboración entre instituciones educativas a escala global, el fenómeno de la movilidad, el aumento de la diversidad en las aulas, o la puesta en marcha de políticas educativas que, en algunos casos, suponen una barrera al libre movimiento de talento, según han señalado desde la institución académica.

La conferencia se inaugura con una conversación entre Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica y presidente de la Universidad de Sudáfrica (UNISA) y Santiago Íñiguez, presidente de IE University. Ambos debatirán sobre el papel que va a jugar África, continente con grandes expectativas de desarrollo y que cuenta con la mayor tasa de juventud del mundo, en el futuro global de la educación superior.

La conferencia internacional se estructura en torno a una serie de paneles en los que participarán, entre otros, presidentes y rectores de universidades como Rianne Letschert, Rectora de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), Fadlo R. Khuri, Presidente de la American University in Beirut (Líbano), David Van Zandt, Presidente de The New School en Nueva York (EE.UU), David Garza, Rector del Tecnológico de Monterrey (México), Federico Valdés, Rector de la Universidad del Desarrollo (Chile), Ahmad Hasnah, Presidente de Hamad Bin Khalifa University (Qatar) y Assylbek Kozhakhmetov, Presidente de Almaty Management University (Kazajistán).

Asimismo, "Reinventing Higher Education" contará con representantes de la administración pública como Pilar Garcés, directora de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que expondrá ante los expertos internacionales la situación del sistema universitario español y los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

Entre los ponentes procedentes del sector empresarial figuran Nick Van Dam, chief global learning officer de McKinsey y el joven emprendedor norteamericano Cornelius McGrath, Top Voice de Linkedin, entre otros. Del ámbito de los medios de comunicación, la conferencia contará con Anne McElvoy de The Economist o Phil Baty, editor de ránkings de la revista británica Times Higher Education.

En la conferencia organizada por IE University participarán, además, representantes de universidades e instituciones como Brown University (EEUU), Science Po (Francia), Universidad Internacional de Rabat (Marruecos), Bosch Schiftung y CHE Consult (Alemania), British Council (Reino Unido), AACSB (EE.UU), o la League of European Research University (LERU).

