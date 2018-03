La FAD dice que si hay educación "no hace falta" la represión

Destacó que es importante poner el foco de atención en la persona.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) defende que si hay educación "no hace falta" la represión, por lo que aboga por "formar a jóvenes" que sepan decir que no "cuando estén rodeados de drogas".

Así lo aseguró el vicepresidente de la FAD, Ignacio Calderón, en declaraciones a Servimedia tras el "Desayuno por Talento: ¿Cómo serán los jóvenes de 2030?", organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, donde hizo hincapié en la necesidad de "trabajar para construir personas".

"La represión vale cuando falla la educación y la formación, si no, no hace falta", señaló Calderón, que añadió que "hay que formar jóvenes que cuando estén rodeados de drogas por todos lados, con una oferta casi gratuita, tengan la capacidad de decir que a mí eso no me interesa para nada, porque yo tengo otros intereses".

En este sentido, remarcó que "hasta ahora, hemos estado viviendo en una sociedad muy represiva, que perseguía incluso a los consumidores y a los que vendían y a pesar de todo había un consumo enorme".

Sobre la edad de inicio a la que los jóvenes se inician en el consumo de sustancias, Calderón lamentó que "ya no disminuye porque casi no puede disminuir más" y detalló que "ahora creo que ha subido un poco la edad media del alcohol pero va a estar en 14 años cuando antes estaba en 13,9 años".

Por otro lado, destacó la importancia de poner el foco en la persona, antes que en el conocimiento, algo que "antes se hacía al revés" y "no era muy importante ser persona, pero si era muy importante tener mucho conocimiento", porque "si tenías mucho conocimiento. el empleo estaba asegurado y el dinero también que era clave para ir para adelante".

Este desayuno se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

