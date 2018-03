¿Capacidad y conocimiento? o ¿Capacidad vs. conocimiento?

La transformación digital a su vez implica la transformación del talento.

El mundo está cambiando a pasos agigantados y las organizaciones tienen que adaptarse a este nuevo entorno que nada tiene que ver con el que conocimos hace diez años y que, además, cambia cada vez a mayor velocidad. En la última década, se han producido más cambios, más avances, que en los últimos 100 años.

Nos encontramos ante la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, y este contexto está cambiándolo todo, tanto los modelos de negocio, la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes, la tendencia a la hiper-personalización a bajo coste así como las habilidades que un trabajador requiere para poder desarrollar su carrera profesional de manera exitosa.

La transformación digital a su vez implica la transformación del talento. La tecnología es capaz de resolver procesos y tareas vinculadas a las hard-skills (conocimientos, experiencia ), pero hace cada vez más necesarias las soft-skills (competencias, capacidades, potencial) para analizar, interpretar, proyectar , como son la capacidad para innovar, la creatividad, la capacidad de comunicación y las habilidades sociales, la capacidad para gestionar las emociones, la capacidad de liderazgo, la resiliencia, la capacidad de trabajo en equipo y para trabajar en remoto con equipos multidisciplinares

Se está produciendo un balanceo en cuanto a cuáles son y cuáles serán los criterios más importantes en un proceso de selección y la realidad es que cada vez toman más relevancia factores como las habilidades personales, el encaje con los valores de la empresa, las habilidades transversales y las actividades extracurriculares y de voluntariado. Mientras que otros factores como la experiencia y formación, que hasta ahora eran muy valorados, pasan a un segundo plano, aunque sigan teniendo su relevancia. El papel que juega la experiencia en ocasiones estaba sobrevalorado, ya que no siempre patrones pasados garantizan resultados futuros o la formación académica, que no siempre es sinónimo de éxito y no inclina la balanza en un proceso de selección.

Ante esta situación, que es ya una realidad, nos encontramos con un gap entre la educación y las necesidades que tienen las empresas. En las aulas, en la universidad, no se forma a los alumnos en el desarrollo de sus competencias, la educación se centra en la adquisición de conocimientos que, por supuesto son necesarios, pero no suficientes para hacerse un hueco en el mercado laboral.

Lo que va a inclinar la balanza entre un candidato u otro va a ser su capacidad de influencia, su capacidad de llegar a acuerdos, resolver conflictos, ser flexible y saber adaptarse a entornos laborales cada vez más cambiantes, a estrategias empresariales diseñadas para no más de tres años. Los profesionales de hoy en día quieren dejar huella y eso se consigue con la suma de tres factores: la capacidad de esfuerzo, el bagaje que cada uno aporta en cuanto a conocimiento y las competencias que nos diferencian y nos definen.

A pesar de la era digital en la que estamos inmersos no olvidemos que somos personas y la marca personal de cada uno está presente en cada proyecto que llevemos a cabo, en cada puesto que asumamos. Valores como la integridad y la humildad siguen en alza y son la base de los grandes éxitos profesionales. Detrás de un gran profesional, siempre hay una gran persona.

Elaborado por Ángeles Campoy, Directora de Adecco Training.

PUBLICIDAD