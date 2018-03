¿Te interesa el diseño de moda? Así es cómo puedes formarte

El diseño de moda se ha visto influenciado durante toda su historia por diversas culturas y sociedades que varían con el tiempo y el lugar. A nivel mundial este sector es uno de los más dinámicos abarcando un amplio conjunto de actividades que van desde la transformación de las materias naturales (algodón, lana, etc.) hasta la generación de hilos y tejidos. En datos más concretos, según el Informe: El Sector de la Moda en España: Retos y desafíos, los 27 países de la Unión Europea generan cada año 350.000 millones de dólares al sector, por encima de Estados Unidos o China.

Gracias a Inditex, España se consolida como el país exportador del fast fashion, logrando en el 2014 una facturación de 2.017 millones de euros, un 9,3% más que el año anterior. Además, este sector es uno de los más importantes en el peso de la economía nacional representando el 2,8% del PIB. Sin embargo, exige tener un conocimiento especializado para entender mejor sus oportunidades de inversión y mejora.

Las empresas líderes en este país, Zara y Mango, han generado un gran interés por conseguir marcas españolas en muchos operadores del sector. En los últimos años, este sector en España ha demostrado una enorme capacidad de adaptación a un entorno global y competitivo.

Escuelas de formación

Para poder adquirir una especialización en esta área, se han implantado diferentes grados universitarios, como es el caso del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda, preparado para liderar la revolución tecnológica del sector. ESNE ofrece a los alumnos este plan de estudios que se completa en cuatro años en Madrid. Fue el primer centro donde estudiar Diseño de Moda se elevó a la categoría de Grado Universitario. Los futuros diseñadores tienen la oportunidad de participar en pasarelas oficiales dos veces al año además de asistir como protagonistas a eventos nacionales como la Mercedes Benz Fashin Week o MOMAD, el Salón Internacional de Moda de Madrid.

La Escuela Superior de Diseño de Madrid es el principal Centro Público para la Enseñanza de los Estudios Superiores de Diseño de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es investigar y dar respuesta a las demandas sociales formando a profesionales del sector a través de las cuatro especialidades de diseño con nivel de grado que tiene: interiores, gráfico, moda y producto. Actualmente cuenta con más de 700 estudiantes distribuidos entre las cuatro especialidades. Para poder acceder a esta escuela, es necesario pasar una prueba de acceso común para todas las especialidades que cuenta con dos ejercicios. El primero tendrá una duración máxima de dos horas y será escrito y de carácter teórico, mientras que el segundo será una parte práctica.

Este sector cada vez cuenta con más oportunidades en la capital, y es que la Escuela IED Moda Madrid se ha consolidado como un centro de estudios que fomenta la identificación de nuevas ideas, materiales, etc. Dentro de su oferta, destaca el Programa Europeo de Doble Título en Diseño de Moda y Fashion Stylist, que se desarrolla los dos primeros años en Madrid, el tercero en Milán y el último de nuevo en Madrid. Su objetivo es poder desarrollar nuevas estrategias de negocio y comunicar la moda de forma correcta y en numerosos soportes. Los requisitos que se necesitan para poder optar al acceso de este programa son: poseer el título de Bachiller y superar la Prueba de Acceso que se realiza en Madrid en el mes de junio y septiembre.

Esta escuela oferta el Título Superior en Diseño de Moda, nivel Grado Oficial Universitario en el que ofrece un conocimiento completo en este sector durante cuatro años. Cuenta con la peculiaridad de que al alcanzar el tercer curso, el alumno elige especializarse entre un itinerario entre Prêt-à-porter, Accesorios o Estilismo y Comunicación.

Patronaje y sastrería

El Patronaje es otra especialización dentro de esta área y la escuela IED Madrid cuenta con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Patronaje y Moda que, realizándolo en dos años, el alumno será capaz de dominar las técnicas de la Alta Costura, podrá desarrollar el modelaje sobre maniquí y se defenderá en el volumen de prendas. La Escuela Profesional de Moda de Madrid Goymar también ofrece la especialidad de Patronaje industrial, dotando al alumno de la formación necesaria para desarrollar la fase tecnológica previa al proceso de fabricación industrial, la elaboración del patrón y su aplicación en distintas prendas. Este curso se desarrolla a través de dos niveles cerrados e independientes a lo largo de un curso escolar cada uno de ellos.

Algunas escuelas que no se quedan atrás en esta nueva revolución son Kroomdos, que se define como una escuela-taller de investigación artística y cuenta con una amplia oferta de cursos entre los que destacan Diseño de Moda, Patronaje Industrial y Escalado, etc.

En cuanto a la sastrería, el IED posee el Curso de un Año en Sastrería, que ofrece una enseñanza completa para adquirir los conocimientos técnicos: desde el área más clásica a una visión más comercial.

La costura, el inicio de todo

Es la actividad mediante la que se confeccionan telas y supone el principio de todo el mundo de la moda. A pesar de que en el pasado su importancia estaba muy valorada y prácticamente el sector femenino de la población se defendía a la perfección en esta área, hoy en día su uso ha disminuido. No obstante, no deja de ser el pilar fundamental de la moda y existen escuelas con la suficiente capacidad para formar a futuros profesionales en este sector. Divina Costura es un taller situado en Madrid que imparte cursos de Costura y Patronaje personalizados y reducidos (6 personas).

En España también se unen a este taller y, en concreto, en Donostia, en la Academia y Estudio de Moda Asun Domínguez, cuentan con un curso de costura en cuyos objetivos está dominar las técnicas de la confección industrial y aprender a hacer arreglos de forma profesional.

Do it Yourself

Esta nueva moda se está haciendo viral en todo el mundo, y es que cada vez es más frecuente encontrar a personas que se han convertido en verdaderos apasionados del arte "Do it Yourself" o, "hacerlo uno mismo". Este movimiento tiene su origen en Estados Unidos y ha pasado a ser el mejor entretenimiento de aquellas personas que buscan explotar al máximo su capacidad creativa en Internet. No sólo vemos DIT en la moda a través de canales de Youtube, sino que abarca muchos temas más como la cocina, bricolaje o música propia.

La primera plataforma online española dedicada al mundo del "Do it Yourself" se llevó a cabo por cuatro emprendedoras sevillanas, tres arquitectas y una publicista. "I do proyect" vio la luz en 2012 y cuenta con miles de seguidores y clientes de este país. Acoge todo tipo de técnicas creativas como diseño de objetos, recetas de cocinas, costura, etc.

Otro ejemplo de DIT está presente en PINTEREST, una herramienta para colgar cosas hechas por uno mismo en el que puedes observar todo el procedimiento de cómo se llevó a cabo.

En definitiva, el sector de la moda ofrece múltiples posibilidades que permitan a los jóvenes de hoy en día convertirse en verdaderos profesionales de este sector.

