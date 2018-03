Anna Muzychuk: "Sería muy positivo tener el ajedrez como asignatura optativa"

El ajedrez puede ser una pieza fundamental en el desarrollo mental.

Anna Muzychuk es una gran maestra de ajedrez. Nació en Ucrania en 1990 y ya se ha consolidado como la ganadora del Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez Rápido y del Campeonato Mundial Femenido de Ajedrez Blitz hasta en dos ocasiones. Durante estos días, Anna ha visitado España para acudir al evento "Mujeres que brillan" de Iberdrola.

Con tan solo 27 años de edad es triple campeona del mundo de ajedrez, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?

Gracias a que mis padres también eran y son ajedrecistas, empecé a jugar con tres años y con cuatro gané mi primer torneo contra niños de diez. A los seis años fui campeona de Europa y me tocó comenzar a viajar, pero como mi familia era humilde y Ucrania estaba pasando por malos momentos económicos, hubo torneos a los que tristemente no pude acudir. Más tarde, todo mejoró y pude viajar a competir en España en un autobús con mi hermana Mariya y con mis padres. A partir de ahí, conseguí seis campeonatos de Europa y a los 15 años fui campeona mundial. Entonces, me di cuenta de lo que realmente quería era dedicarme profesionalmente al ajedrez. Y hasta ahora.

¿Cuán importante resulta la educación para el ajedrez?

Tanto mi hermana como yo siempre hemos defendido ir al colegio e intentábamos combinarlo con el ajedrez, aunque a veces teníamos que saltarnos algunas clases. Yo estudié en la Universidad del Deporte.

Jugar al ajedrez mejora la memoria, la concentración, la responsabilidad y la toma de decisiones, unas cualidades que se adquieren conjuntamente con una educación adecuada.

¿Cómo cree que hay que enfocar la educación a los niños de hoy en día?

El ajedrez aporta valores y tiene muchas cosas buenas que ayudan al desarrollo mental y la educación. Muchos estudios han demostrado que los niños que juegan a ajedrez mejoran sus resultados en el colegio. Pienso que sería muy positivo tener el ajedrez como asignatura optativa.

El ajedrez es una disciplina que conlleva tener cierto control de las capacidades cognitivas, ¿cómo entrenó esto?

Desde pequeña mis padres nos entrenaron con métodos para entrenar la mente que a su vez estaban relacionados con juegos o actividades físicas. Es importante para un niño disfrutar mientras aprende ajedrez.

¿Considera que los niños de hoy en día están dejando a un lado todas estas disciplinas y se están centrando en actividades que no requieren demasiada concentración? ¿Qué habría que hacer en este caso?

Vivimos en una sociedad digitalizada en la que es perfectamente normal y comprensible que los niños se sientan más atraídos por una pantalla o un videojuego que, por ejemplo, por un tablero de ajedrez. Por ello, es muy importante que tanto los padres como los profesores de los niños les expliquen el valor de estimular capacidades como la concentración, la estrategia o la constancia y que pueden entrenarlas practicando deportes o actividades como la música, el teatro, el baile o, como no, el ajedrez. Unos años más tarde se lo agradecerán eternamente.

Desde su posición, ¿cómo se podría promover el conocimiento y el control de la lógica y de las capacidades necesarias en los niños en la actualidad?

La lectura puede resultar muy positiva, también juegos y actividades relacionadas con el desarrollo de la mente.

¿Qué papel juegan las redes sociales en este sentido?

Las redes sociales son divertidas y te permiten conocer y hablar con gente de todo el mundo, aunque tampoco se debe abusar de ellas. Todo en su justa medida y con control.

En relación a su renuncia a participar en el mundial de partidas rápidas y relámpago que se ha celebrado en Arabia Saudí, ¿cómo cree que debemos inculcarles a los jóvenes de hoy en día la igualdad de género?

La igualdad de género tiene que ser inculcada a los niños desde bien pequeños, pues se van a quedar con lo que escuchen y vean en la infancia. Desde las aulas, hasta la familia, pasando por los mensajes que lanzan en televisión, los anuncios, el contenido audiovisual o las redes sociales, todos estos pilares tienen que contener un mensaje de equidad entre hombres y mujeres muy marcado, de forma que los niños y jóvenes no adopten conductas machistas, sino todo lo contrario.

¿Qué consejo le daría a los niños que están interesados en el ajedrez?

Yo animo a los niños y las niñas a jugar al ajedrez, porque es un juego muy interesante, que te enseña muchas cosas buenas: ser más disciplinado, mejorar la concentración y la memoria, te ayuda en el cálculo, a tener más creatividad, etc.

¿Cómo definiría su experiencia en este mundo?

El mundo me ha enseñado que con esfuerzo las cosas pueden cambiar y los sueños se pueden conseguir. Estoy muy agradecida por el esfuerzo que hicieron mis padres tanto por mí como por mi hermana, y espero trasladar los valores que nos inculcaron aportando al mundo ese granito de arena.

