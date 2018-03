Puig "La fórmula para aumentar la calidad educativa es más inversión y más autonomía"

Según el Presidente, ha invertido un 15,4% más en el área.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves en las Corts que su fórmula para mejorar la calidad educativa "es clara: más inversión en educación, mejores colegios, más profesores y más autonomía" para los centros. "Hoy la Generalitat respeta a toda la comunidad educativa, cree en su trabajo y está dispuesta a, en la medida de lo posible, aumentar los recursos para que la educación sea la gran prioridad de país, que lo es".

Así lo ha afirmado en la sesión de control en respuesta a la pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, que le ha planteado si cree que está tomando las medidas oportunas para una mejora calidad en la educación. Al respecto, Puig ha asegurado que la más trascendente que ha tomado ha sido "invertir un 15,4% más" en el área que cuando llegó al Consell.

El gobierno, ha precisado, "ha hecho la mayor inversión en educación de los últimos 10 años, pasando esta legislatura de 4.100 a 4.720 millones en el presupuesto, más de 600 millones de diferencia, casi mil euros más por alumno", y ese esfuerzo "se ha plasmado en la mejora de infraestructuras" con 16 colegios construidos, otros 16 en construcción y 19 en proceso de licitación, más los 700 millones destinados al plan Edificant, porque el objetivo "es acabar con los barracones".

También se ha referido a la contratación de 4.500 docentes, la convocatoria de 13.000 plazas en los próximos cuatro años o la rebaja de la ratio en cinco alumnos, además de 2.112 docentes más en el plan para combatir el fracaso escolar, que ha bajado un 3%, ha destacado.

Sánchez ha cuestionado la "genialidad" del plan Edificant, que "intenta salvar lo que era otro fracaso del conseller Marzà" en la eliminación de barracones, y ha criticado que se recurra a los ayuntamientos para la ejecución de las infraestructuras educativas. Así, se ha preguntado si el siguiente paso será pedirles colaboración para construir juzgados o centros de salud.

"Están reconociendo que no saben gestionar", ha dicho, recordando que hay casi 1.800 barracones y no creen ni en la "efectividad" que pueda tener Edificant ni en la "implicación" del Consell para acabar con estas infraestructuras provisionales. "Se parece, y mucho, al Plan Confianza que también fracasó y derivó en la creación de Ciegsa, esperamos que no sea este el modelo", ha remarcado, para lamentar que este es "el Consell del compromiso cero y las promesas incumplidas".

Puig ha reiterado que el propio presidente de la Airef ha recomendado a las autonomías colaborar con los ayuntamientos para mejorar la gestión y eso es lo que se está haciendo. "Edificant es tan malo que más de 260 ayuntamientos quieren participar", ha ironizado.

Asimismo, ha reiterado que las instituciones no están "para confrontar", sino para cooperar, y este modelo "es bastante más razonable que el de Ciegsa".

PUBLICIDAD