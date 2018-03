El 2º Concurso EducaInternet premia a cuatro aulas en el buen uso de Internet y las TIC

Las aulas vencedoras disfrutarán de un apasionante taller tecnológico.

La segunda edición del Concurso EducaInternet sobre el buen uso de la tecnología, organizado por Orange y Macmillan, ya tiene ganadores. Los premios -una experiencia tecnológica para la clase vencedora y una formación sobre seguridad en la red para el centro y los padres de los alumnos- se entregarán próximamente en los colegios ganadores ubicados en Zaragoza, Valencia y Barcelona.

El primer premio del jurado ha recaído sobre la clase de 4º de Educación Primaria del Colegio Internacional Ánfora de Zaragoza por su recurso "The Safe Use of Internet", en el que los estudiantes dan consejos sobre el buen uso de las tecnologías en una presentación interactiva en la que todos aportan su granito de arena.

Por su parte, el segundo premio se lo ha llevado la clase de 4ºC de la ESO del Parque Colegio Santa Ana de Valencia por su recurso 2Santa Ana's Security Travel", una presentación interactiva en la que se explican, mediante ejemplos prácticos, conceptos como el grooming o la importancia de las contraseñas seguras.

El jurado, compuesto por un representante de Orange y otro de Macmillan, un miembro del organismo colaborador INCIBE y un representante de la plataforma EducaInternet, ha valorado, entre otros aspectos la creatividad, la implicación del aula o el valor pedagógico del recurso. Asimismo, todos ellos han coincidido en señalar la calidad de los recursos y el gran compromiso de los docentes participantes.

Durante 15 días, los centros han podido compartir su recurso en Facebook para conseguir que fuera el más votado por el público. Gracias a esto, la clase de 4ºB de la ESO del Parque Colegio Santa Ana de Valencia se ha llevado la victoria de esta categoría por su recurso "Disconnect" que trataba, entre otros temas, el problema de la adicción a los dispositivos móviles. De este modo, este centro se alza con dos galardones, uno del jurado y otro del público.

Finalmente, el segundo premio del público ha ido a parar a la clase de 4ºC de la ESO del IES Olorda de Barcelona, por su recurso "Olorda High School Anonymus", en el que muestra uno de los peligros de las nuevas tecnologías: el ciberacoso.

Durante las próximas semanas, los alumnos de las clases ganadoras disfrutarán de una experiencia tecnológica sobre impresión 3D de la mano de Innventio. Por su parte, tanto los docentes del centro como los padres de los estudiantes podrán asistir a una formación sobre salud digital a cargo de Guillermo Cánovas, director del Observatorio para el Uso Saludable de la Tecnología (EducaLIKE) y del Centro de Seguridad en Internet para los menores en España.

