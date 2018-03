Los alumnos de nivel avanzado cierran este viernes el Ciclo ¡A escena! del Teatro de la Estación

La actividad prosigue en el Teatro de la Estación.

"To Bleed or not to Bleed" es el nombre del trabajo que presentarán este día 2 de marzo los estudiantes de segundo nivel del Teatro de la Estación. Con su actuación se cierra el ciclo ¡A Escena! que se ha desarrollado durante el mes de febrero para mostrar los aprendido y practicado en los primeros meses del curso.

Algunos personajes y tramas de Shakespeare inspiran la propuesta que se podrá ver este viernes a las 19.30 horas. Este trabajo se ha preparado durante las clases (cuatro horas semanales, al ser el grupo de nivel avanzado) que se imparten en el espacio cultural y que se caracterizan por un sólido programa pedagógico y por la preparación de su profesorado, titulado en Arte Dramático e Interpretación.

En total, una quincena de propuestas se han mostrado desde el 10 de febrero en este ciclo ¡A Escena!, que marca el final del primer cuatrimestre del curso. Tras ello se ha abierto de nuevo el plazo de matrícula para participar en las clases del segundo cuatrimestre, que también finalizará con un nuevo ciclo ¡A Escena! en la segunda quincena del mes de junio.

Los interesados pueden apuntarse a la escuela hasta la primera semana del mes de abril. Existen una amplia variedad de horarios y tres modalidades de formación: Cursos de Teatro para escolares de 6 a 12 años, cursos de Teatro para jóvenes intérpretes, de 13 a 16 años, y los orientados a adultos de todas las edades y perfiles.

La actividad prosigue en el Teatro de la Estación, su compañía titular Tranvía Teatro continúa su gira fuera de las fronteras aragonesas. Su próximo destino es la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata, donde la formación representará Diálogo de Sombras.

Javier Anós, Daniel Martos y Ana Cózar se meten en la piel de los personajes de esta historia que, dirigida por Cristina Yáñez, narra un hipotético encuentro entre dos grandes autores: Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca. La representación será este jueves, 1 de marzo, en el auditorio de la Casa de la Cultura del municipio cacereño.

