El juego gratuito ChemMend para aprender la tabla periódica ya está disponible en línea

El equipo formado por cuatro investigadores ha recibido financiación.

Los investigadores Vicente Martí Centelles, Jenifer Rubio Magnieto, Luis Leiva, y V. Javier Traver, con la financiación del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT-UJI), han puesto en marcha la versión en línea de ChemMend, un juego gratuito para aprender la tabla periódica de forma lúdica. El juego pretende facilitar el aprendizaje del grupo y periodo de los elementos más comunes de la tabla periódica.

Conocer la tabla periódica de los elementos es esencial en química, pero su memorización suele ser tediosa y compleja para el alumnado. Con una dinámica similar al juego del Uno, los participantes tienen que seguir la carta de referencia con cartas que representan elementos del mismo grupo o periodo.

Los cuatro investigadores analizan actualmente el valor educativo del juego; por eso, animan al estudiantado de secundaria y universitario, al profesorado, tanto de los institutos como de la universidad, a los profesionales de la química y a los educadores en general a probarlo. Además, ofrecen al profesorado interesado la posibilidad de conocer al alumnado que ha usado el juego u otros datos de uso, gestionando los pertinentes permisos. También animan al profesorado a hacer pruebas comparativas (un grupo de estudiantes usa el juego y otro no) y comparten los resultados con ellos. Para solicitar estas opciones o pedir más información, hay que escribir a chemmend@gmail.com

ChemMed ha sido el primer juego que permite explorar y adquirir conocimientos sobre los grupos y periodos de los elementos porque hasta su creación los juegos que existían se centraban a relacionar los diferentes elementos con su símbolo. La aplicación web monojugador es una excelente actividad para que el estudiantado practique en casa el aprendizaje de la tabla periódica. Por eso, los creadores recomiendan completar cada partida en una o varias sesiones porque la aplicación guarda los resultados y permite continuar donde se ha dejado y contestar a los cuestionarios vinculados al mismo.

El equipo de trabajo formado por Vicente Martí, investigador postdoctoral de investigación en la University of Edinburgh, en Escocia; Jenifer Rubio, investigadora en el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la UJI; Luis Leiva, investigador y director de Tecnología de la empresa Sciling, S.L. y V. Javier Traver, investigador del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UJI, ha empleado la aportación económica de la INIT-UJI para realizar un estudio piloto previo en el que ha participado profesorado de Química del Instituto Penyagolosa de Castellón.

La versión original del juego en formato físico fue desarrollada por Vicente Martí y Jenifer Rubio, quienes trabajaron a lo largo de dos años en el desarrollo del proyecto, validándolo mediante la participación de alumnado y profesorado de secundaria y de universidad. El juego web de ChemMed está basado en esta versión física, que fue publicada en el Journal of Chemical Education: "ChemMend: A card game to introduce and explore the Periodic Table while engaging students' interest", 2014, 91 (6), pp 868-871.

