Antonio Rubio, presidente de la API: "El periodismo de investigación es rentable"

A pesar de ser rentable, según Antonio, lo es " a medio y largo plazo".

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos defendió ayer la necesidad de que en las Facultades de Periodismo se estudie Psicología y comunicación no verbal; e hizo hincapié en la necesidad de que se estudie la función de los medios de comunicación en las escuelas, como ha solicitado la FAPE a los distintos políticos.

Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) y vicepresidente tercero de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) defendió que "el periodismo de investigación es rentable", sin embargo, precisó que "lo es a medio y largo plazo":

De esta forma lo puso de manifiesto el periodista que pasó a lo largo de su trayectoria profesional por las redacciones de medios como "El periódico de Cataluña", "Interviú", "Cambio 16" y "El Mundo". Además, puso como ejemplo el caso de Mediapart, que cuenta con 140.000 suscriptores de pago. "Es porque tú le estás dando –al lector- algo muy importante: información y calidad" reclamó.

En un encuentro informativo sobre periodismo de investigación y corrupción, organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) en Madrid, Antonio Rubio explicó que el periodismo de investigación es el periodismo "intencional", aquel que busca cambiar la realidad.

Tras realizar un repaso por los grandes trabajos de investigación periodística realizados en España en las últimas décadas, Rubio indicó que frente a este se halla también el "periodismo de dossier" o "periodismo de ratón", en el que los profesionales utilizan el ordenador y el teléfono, y "se dedican a editar" un dossier que alguien les ha enviado previamente. "Eso lo puede hacer casi cualquiera", subrayó.

Según apuntó, uno de los principales elementos del periodismo de investigación son la fuentes, a las que hay que "tratar con cariño". Además, el periodista aclaró que las fuentes son personas que filtran informaciones y "cuanto más cabreada mejor". "Mis mejores fuentes han sido mujeres. Son más listas y tienen más memoria", enfatizó.

Rubio señaló que antes los periodistas de investigación eran "lobos solitarios" o equipos formados en las propias redacciones, mientras que tras la aprobación de la Ley de Transparencia se han producido nuevas dinámicas de trabajo que incluso llevaron a la colaboración transnacional y al nacimiento de consorcios periodísticos como el que destapó 'Los papeles de Panamá', los 'Paradise Papers' o 'Football Leaks'. "Utilicemos lo bueno de ayer y unámoslo a lo excelente de hoy y tendremos una dinámica de trabajo mucho mejor que la de ayer", recalcó.

En relación con los elementos que definen a un buen periodista de investigación, Rubio aclaró que son tres "C": Café, constancia y cariño. "No hay otro secreto, eso significa que necesitas tiempo", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que, para acelerar el proceso entre el secreto y la revelación, es importante "tener contactos, buena agenda, una excelente empresa por detrás, un director que entienda al periodista" y un "buen" equipo de abogados.

"Ningún periodista de investigación es bueno si no tiene un equipo", manifestó Rubio, que a día de hoy no ha sido condenado judicialmente por "ninguna" de sus revelaciones periodísticas. El vicepresidente de la FAPE ha apuntado que "la sutileza y la capacidad para que no te planteen una demanda o una querella conlleva el dominio de la lengua".

Respecto a la corrupción, el presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación declaró que no es nada nuevo y que ha habido multitud de casos que han salido a la luz, cuando la prensa empieza "a levantar las alfombras del poder".

