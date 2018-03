Del Coding, a la Economia y al Negocio de la Moda

Se abren las inscripciones para la Bocconi Summer School 2018.

En julio la Bocconi University, con la Bocconi Summer School, abre las puertas de su campus en el centro de Milán a los estudiantes internacionales interesados en vivir una experiencia de aprendizaje intenso, hecho de clases, visitas a empresas y para descubrir la ciudad. Los estudiantes universitarios o de secundaria tendrán la posibilidad de ahondar uno de los diferentes temas propuestos: de la Economía de la Unión Europea al Coding, de las Finanzas al Negocio de la Moda del diseño y del lujo, del Marketing Digital a la Política Internacional. Las inscripciones a ambos programas de estudio intensivo (en idioma inglés) se abren el 26 de abril para los estudiantes bachelor y el 3 de mayo para los est udiantes de las escuelas secundarias.

"Las fortalezas de la Summer School son las de unir una parte teórica hecha de clases frontales y encuentros con guest speakers, a diferentes oportunidades de vivir la realidad de los negocios en primera persona, a través de la organización de visitas a empresas", explica Stefano Caselli, prorector para la internacionalización de la Bocconi University. "Todo esto completado por diferentes actividades en el marco de la ciudad de Milán y en un contexto de gran multiculturalidad". De hecho, en las tres ediciones precedentes participaron un total de aproximadamente 700 estudiantes procedentes de todos los continentes: sólo en la Summer School 2017 los estudiantes fueron de 40 nacionalidades diferentes.

La Summer School dirigida a estudiantes matriculados en un bachelor en una universidad extranjera incluye tres semanas de estudio (2-20 de julio) y la elección de uno de los siete cursos propuestos: Economics of European Union, Equity and venture capital financing, Fashion and design management, International business, Luxury management y las dos novedades de este año, Digital marketing and Entrepreneurship y Innovation management.

La Summer School dedicada a los jóvenes de entre 16 y 18 años consta de dos semanas de formación (2-13 de julio) y la elección de dos asignaturas por ahondar entre las diez opciones propuestas por el programa: Entrepreneurship, Digital marketing, International politics, Finance, Strategy, Economics, Computer coding, Luxury and fashion, Game theory, Economics of European Union.

