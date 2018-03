El Motor & Sport Institute y la UFV (Madrid), juntos en la formación de los ingenieros del futuro

Se impartirá desde el próximo curso 2018/2019.

El Motor & Sport Institute ha firmado un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria para trabajar juntos en la rama académica de este proyecto.

Gracias a esta colaboración se impartirá desde el próximo curso 2018/2019 el nuevo Grado en Ingeniería Industrial, con las menciones de automoción, organización industrial, tecnología industrial y robótica. Además, también se incluye el ciclo de Formación Profesional en Automoción, y tendrá la especialidad de Racing Technician I y Racing Technician II (Specialized in Car or Specialized in Moto).

Ambas instituciones se unen con gran ilusión para formar a los ingenieros y mecánicos del futuro, con una sólida formación práctica y las mejores instalaciones, y salir así al encuentro de las necesidades del mercado. De esta manera, "surge una nueva oportunidad de estudiar Ingeniería Industrial en Madrid, basado en dos pilares que lo hacen diferente a la oferta conocida porque está asociado a un centro único en Europa, dotado con las más altas tecnologías que se derivan del mundo del motor de competición y la robótica como es el Motor & Sport Institute y una metodología docente que incorpora una formación práctica sobre el terreno como solo existe en algunas universidades inglesas", ha explicado Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria.

Teo Martín, fundador del Motor & Sport Institute explica la razón de este proyecto: "nos dimos cuenta de que muchos de los ingenieros y mecánicos que finalizaban sus estudios tenían grandes carencias en lo referente a la práctica. En el motorsport todo va medido al milímetro y se toman decisiones en segundos, por lo que esa formación práctica es clave". "Han sido años de trabajo en la sombra y de esfuerzos por encontrar el compañero de viaje perfecto para esta misión y lo hemos encontrado en la Universidad Francisco de Vitoria. Están comprometidos al 100% con este ambicioso proyecto y con la idea de que los mecánicos e ingenieros del futuro serán "Made in Spain", algo en lo que hemos hecho mucho hincapié", añade Teo Martín.

En España no existe nada igual. "Yo me tuve que ir a formar a Inglaterra y ahora queremos volcar esta experiencia para hacer un centro de referencia internacional en el que se formen los ingenieros que necesitan las industrias y el mundo de las altas tecnologías", añade Emilio de Villota, director del MSI.

Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria ha explicado que "la Universidad Francisco de Vitoria lleva años con la inquietud de lanzar el nuevo Grado en Ingeniería Industrial, que sin duda formará a personas y profesionales claves en un futuro próximo y que contribuirán a aportar un valor diferencial al mundo desde la excelencia profesional y personal que persigue la UFV, nuestro gran objetivo".

"El acuerdo con Motor & Sport Institute se ha realizado porque para conseguir la excelencia solo puedes unirte a los mejores. Tanto por su conocimiento del sector de la Ingeniería, como por sus relaciones con empresas e instalaciones pioneras y únicas en Europa esta alianza garantizará la formación práctica de más alto nivel para los futuros ingenieros", añade el rector.

"Estamos absolutamente seguros de que existe mucho talento y solo necesitan las herramientas adecuadas para desarrollarlo, las cuales nos encargaremos de dárselas desde el próximo curso", comenta Teo Martín.

De hecho, los alumnos que decidan estudiar este grado en la UFV lo harán en el Motor & Sport Institute situado en Alcorcón y que cuenta con unas instalaciones y el software profesional dedicado a la ingeniería mecánica y electrónica más completas de todas las universidades europeas, tanto para el diseño como su fabricación, incluyendo el túnel de viento, robots, fabricación digital con impresoras 3D y con fibra de carbono, autoclaves, bancos motor, cabinas de pintura, etc.

Esta colaboración dará sus primeros pasos en la Semana de la Educación AULA 2018 del 28 de febrero al 4 de marzo en el Pabellón 3 de IFEMA en la que se dará más información sobre las materias y cursos que se impartirán.

Este nuevo grado se añade a la nueva oferta académica que la Universidad Francisco de Vitoria presentará en Aula 2018 y que contempla los grados en Business Analitics; Humanidades; y Filosofía, Política y Economía.

PUBLICIDAD