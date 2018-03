Les Roches Marbella despliega en AULA su oferta educativa

Así como su capacidad para formar a los futuros líderes de la industria turística.

Alumnos y orientadores de Les Roches Marbella Global Hospitality Education estarán presentes en la mayor feria universitaria internacional de España del 28 de febrero al 4 de marzo (IFEMA. Feria de Madrid. Pabellón 3, stand 3D18) para dar a conocer su oferta académica 2018/2019 y posicionar a Marbella y la Costa del Sol como punto neurálgico en la creación de talento dentro de la industria turística. Además, Les Roches presentará también las "Becas de Excelencia Académica", que premian el esfuerzo de los alumnos más notables con una reducción de hasta el 50% en el importe total de las tasas académicas.

Los cursos de Les Roches Marbella se componen, en el área de grado, del Título Universitario en Dirección Hotelera Global (BBA in Global Hospitality Managemet ), con cuatro opciones de especialización (Estregias en Marketing Digital, Emprendimiento, Gestión de Resorts y Dirección Financiera para Gestión Hotelera); y, en el área de postgrado, del Postgrado en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas ; el Postgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo , y el Postgrado Executive en Dirección Hotelera Internacional .

El modelo educativo de Les Roches, impartido íntegramente en inglés, equilibra la formación teórica con la práctica, y dota a los alumnos de las habilidades necesarias para desempeñar un empleo inmediato y avanzar hacia puestos de liderazgo dentro del sector. De hecho, este sistema de aprendizaje, seña de identidad de la escuela y único en el mundo, es el que ha permitido situar a Les Roches como la segunda mejor escuela de formación hotelera según el grado de empleabilidad de sus alumnos y convertirla en un punto de referencia para las principales empresas y establecimientos hoteleros. La escuela forma cada año a alumnos de más de 80 nacionalidades distintas con un elevado nivel de excelencia: como media, cada estudiante recibe 5 ofertas al graduarse para integrarse en las mejores cadenas hoteleras o empresas vinculadas al lujo y el índice de empleabilidad directa al terminar sus estudios es prácticamente pleno ya que el 90% al graduarse están trabajando en la industria y el resto emprenden o continúan completando su especialización.

Carlos Díez de la Lastra, Director General de Les Roches Marbella, asegura que "España y Marbella se han convertido en un lugar clave en la creación de directivos de alto nivel hotelero. El turismo es un importante generador de riqueza, pero además, como apuntan todos los indicadores y expertos la contribución del turismo tanto al PIB mundial como a la generación de empleo seguirán incrementándose, de manera exponencial, durante los próximos 10 años. Tenemos la oportunidad de formar a los futuros líderes de un sector en crecimiento, en constante cambio, y capaz de mejorar la vida en todas las comunidades".

Se calcula que a fecha de hoy más 3.500 antiguos alumnos de Les Roches Marbella están ejerciendo puestos de responsabilidad en 64 países (más del 60 por ciento en puestos de dirección, gestión o supervisión) uniéndose a la Alumni Association de Les Roches formada por más de 12.000 miembros en 130 países, con importantes vínculos a la institución, a la Costa del Sol y a España. Según Díez de la Lastra, "en Les Roches Marbella educamos personas que se convierten en excelentes profesionales. Nuestros alumnos reciben una formación que les capacita de forma extraordinaria para la gestión del servicio al cliente de alto nivel, sin dejar de vista su realidad como gestores de negocio. Eso es algo que siempre nos ha distinguido y el motivo por el que las principales cadenas hoteleras y empresas de lujo reclutan a sus directivos en nuestras aulas, y lo que nos permite atraer talento internacional y competir con otras grandes universidades ubicadas en Suiza o Estados Unidos".

Sobre Les Roches. Les Roches Marbella es una institución privada, la única escuela suiza en España especializada en el campo de la hotelería y el turismo de lujo. Ofrece programas superiores de grado y posgrado en Dirección Hotelera Internacional y sectores relacionados. Todos los programas académicos se imparten íntegramente en inglés y combinan asignaturas de gestión y administración de empresas, con prácticas profesionales en las mejores cadenas hoteleras y empresas relacionadas, a nivel mundial.

Les Roches Marbella está integrada en la red global de escuelas de Les Roches Global Hospitality Education y está acreditada a nivel universitario por la New England Association of Schools & Colleges, Inc. (NEASC). Les Roches ha sido clasificada por uno de los más prestigiosos rankings universitarios a nivel mundial (QS World University Rankings by Subject 2017) como la 2ª mejor institución de educación superior en gestión de la industria del hospitality y el ocio (Hospitality and Leisure Management) según el grado de empleabilidad de sus alumnos. Además, todas las escuelas de Les Roches (Suiza, España, EE.UU y China) son actualmente miembros afiliados a la OMT aceptando los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, marco fundamental de referencia para el turismo responsable y sostenible.

Situado en el corazón de la Costa del Sol española y cerca del famoso puerto de Puerto Banús, Les Roches Marbella ofrece a su alumnado internacional, proveniente de más de 80 países, un entorno educativo único y dinámico que les permite prosperar desde el punto de vista académico, cultural y humano, mientras se preparan para desarrollar sus carreras profesionales a nivel internacional. Actualmente más de 3.500 graduados de Les Roches Marbella ocupan puestos de responsabilidad en los principales establecimientos hoteleros del mundo en más de 54 países. Un reconocimiento internacional que, junto a una inserción laboral prácticamente plena ya que el 90% de sus alumnos al graduarse están trabajando en la industria y el resto emprenden o continúan completando su especialización, dota al centro de un elevado grado de excelencia.

