El Gobierno valenciano dice cumplió los autos del TSJ

Añade que paralizó "en el minuto cero" el 'decreto de plurilingüismo'.

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, ha defendido que el Consell ha cumplido los autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TJSCV) y "en el minuto cero", cuando el tribunal ordenó la suspensión cautelar del 'decreto de plurilingüismo', y "no era ni una sentencia firme", paralizó su aplicación y siguió trabajando en que "lo importante no es el instrumento, sino el objetivo" de que los alumnos aprendan tres lenguas.

Marzà se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios en Alicante sobre la petición para que presente su dimisión, formulada por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, porque considera que no respetó los dictámenes del TSJCV.

Al respecto, el titular de Educación ha aseverado: "Desde el primer momento hemos cumplido los autos del Tribunal", al tiempo que ha apuntado que el objetivo es que los niños "aprendan tres lenguas", circunstancia que según ha dicho "no ha pasado hasta ahora".

Así, ha relatado que hay "un infinidad" de niños que no hablan inglés, "decenas de miles" que no hablan valenciano y "absolutamente ninguno" que no hable castellano. "Por lo tanto, lo que debemos hacer es tener un instrumento al servicio de los ciudadanos para que se aprendan las tres lenguas y que se dominen de forma efectiva", ha continuado.

"Esa es la voluntad que tiene este Gobierno", ha añadido y ha precisado: "Es lo que hemos hecho y hemos trabajado con total transparencia y lealtad con todas las instituciones; cumpliendo con todo lo que ha dicho el TSJCV y, al mismo tiempo, poniendo por encima de todo el interés de los estudiantes y el derecho a aprender diferentes lenguas".

En ese sentido, Vicent Marzà ha expuesto que el actual Consell es el que "más ha hecho" por el aprendizaje del inglés y ha sostenido que "ahora mismo hay más de 10.000 profesores formándose en inglés; hay 300 auxiliares de conversación nativos, que están en los colegios públicos ayudando a aprender inglés de forma oral; hay más de 600 profesores que se fueron al extranjero, pagado por la Generalitat, cuatro semanas y este año serán más de 1.000". "BATALLAS PARTIDISTAS"

A su juicio, la "apuesta en clarísima" para que se aprendan las tres lenguas "de una vez por todas" y "eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa con criterios pedagógicos". Por ello, ha advertido que si "alguien" pretende seguir "con batallas partidistas y tacticistas, no nos va a encontrar".

"Soy profesor de inglés y de francés, y lo que más me preocupa es que mis niños aprendan y desde esa perspectiva es todo lo que estamos haciendo desde la Conselleria para que, de verdad, tengan todas las oportunidades para aprender y que no se queden atrás por menos oportunidades respecto de otros niños de otros territorios que tenían mejores oportunidades", ha alegado.

Finalmente, ha defendido que las dos lenguas oficiales deben ponerse "en valor" porque "son dos riquezas" y que dominando "más lenguas" se favorecerá tener "más oportunidades".

