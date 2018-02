Leticia Dolera publica "Morder la manzana"

"En las escuelas de toda España se adoctrina, pero en discriminar mujeres"

La actriz Leticia Dolera publica "Morder la manzana" (Planeta), un libro en el que recopila algunas de sus anécdotas del día a día junto a un repaso por la historia del feminismo con el que pretende "acabar con la cultura del silencio" en torno a la mujer y promover que empiece a formar parte del sistema educativo.

"Lo primero que habría que revisar en este asunto es la educación y, como consecuencia, la cultura, que también educa. Ahora que se habla de adoctrinamiento en la escuela, yo que soy catalana digo que en las escuelas de toda España se adoctrina, pero en visión de género que discrimina a las mujeres", ha lamentado en la rueda de presentación del libro en un hotel madrileño.

En este sentido, ha incitado a poner el feminismo "en la agenda política", porque "es el debate". "Estamos silenciadas a lo largo de la Historia porque se ha contado todo con una visión androcentrista: eso hace que nuestra autoestima esté mermada de manera silenciosa", ha criticado.

Dolera ha puesto como ejemplo cuentos infantiles como 'Cenicienta' o 'Blancanieves', en los que "las mujeres se enfrentan o por un príncipe o por ser la más guapa del reino". "No hablan de nosotras como superheroínas o guerreras, y eso influye en nuestro imaginario. En los cuentos se ha inculcado el mito de la belleza con un patrón inalcanzable", ha resaltado.

Así, Dolera ha explicado que ha enviado su libro a distintas representantes de todos los partidos políticos porque "el machismo no entiende de derechas ni de izquierdas", con la intención de poner este debate en la agenda política. Sin embargo, ha añadido que "todavía no ha habido feedback". "Pero la verdad es que no me tomo cañas con ellos", ha comentado con humor.

En su libro, la actriz cuenta algunos episodios de acoso sexual que ha sufrido a lo largo de los años, como por ejemplo con fisioterapeuta cuando ella tenía 20 años -también el caso que ya desveló de un director de cine tocando uno de sus pechos-. Dolera ha sido preguntada respecto a si considera que los casos de abuso en el cine español son "equivalentes" a los recientes ocurridos en Hollywood.

"No puede ser equivalente porque a nivel económico, de influencia y político el cine español no mueve ni por asomo lo de Hollywood. Lo que Harvey Weinstein tenía alrededor era una mafia porque es muy poderoso y en España no existe una figura con tanto poder", ha aseverado la directora de 'Requisitos para ser una persona normal'.

No obstante, ha reconocido que "sería naif" pensar que en el cine español "no existe discriminación por género simplemente por ser un ámbito cultural, porque todos están atravesados por la cultura machista". Sobre si su defensa de esta causa podría tener "repercusiones" en el ámbito laboral, ha incidido en que no es algo que "haya pensado", ya que "no se trata de que vaya bien a uno, sino de tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

Dolera ha adelantado que participará en la huelga 'feminista' prevista para el próximo 8 de marzo -"he renunciado a presentar el primer día del festival Sci-fi y la organización, todos hombres, me ha apoyado totalmente", ha señalado- y la ha calificado como una ocasión "importante para visibilizar que la mujer es la mitad del mundo".

Para la intérprete, será necesario avanzar en los próximos años en muchos temas para las nuevas generaciones, en especial con la sexualidad. "Hay que abrir ese debate porque el placer sexual en la mujer todavía genera miedos y es visto como algo oscuro: parece que la que goza libremente es una puta o zorra y la que lo vive de forma más calmada es una mojigata o puritana", ha concluido.

