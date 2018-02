Situación de la programación, la robótica y el pensamiento computacional en España

Si hace unos meses comentaba que el pensamiento computacional invadía las aulas, el nuevo informe que publica recientemente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gracias a las opiniones recogidas a más de 350 docentes por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa entre otros, lo viene a confirmar.

En dicho informe, "Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula", se manifiesta como se está trabajando en una normativa para incorporar esta materia en el currículo de todos los niveles educativos y se espera que la misma esté publicada antes del verano.

Actualmente, no hay interesado en el contexto pedagógico que no haya oído hablar de la programación, la robótica y el pensamiento computacional. No se trata de una moda pasajera, sin embargo, se observa cómo, a pesar de la importancia que muchos agentes atribuyen a estas competencias digitales, en nuestro país un estudiante puede terminar su formación secundaria sin haber recibido ningún tipo de preparación en estas habilidades.

Pese a ello, la presión internacional es cada vez más patente. Diversos organismos e iniciativas de la Unión Europea instan a que esta asignatura forme parte del currículo obligatorio en las aulas y que se reconozca su importancia al nivel de otras materias como lengua y matemáticas. Pero, las instituciones públicas no están solas ante este proyecto, la industria tecnológica, con representantes de la talla de Google, se muestra muy interesada en apoyar y respaldar este movimiento.

Asimismo, en España ya hay algunas Comunidades Autónomas que se rigen como pioneras en este terreno, incluyendo contenidos curriculares sobre las mismas en sus respectivos planes, destacando Madrid y Cataluña, donde se ha incluido contenidos de estas habilidades tanto en Primaria como en Secundaria.

Cabe destacar de este informe algunos datos significativos que se recogen en él, como que la inmensa mayoría de los docentes que trabajan ya con esta materia consideran que los resultados de aprendizaje de sus estudiantes son muy positivos con una nota media de 7,34 sobre 10.

Datos ofrecidos por el informe del MECD. Valoración del profesorado español de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes en relación a la programación, la robótica y el pensamiento computacional.

Además, puede ser de relevancia que, la mayoría de los encuestados reflejan como la formación relacionada con estas competencias ha corrido por su cuenta, siendo muy reducido el número de docentes que tienen formación formal al respecto.

Es notorio que aún queda mucho trabajo por hacer y que las instituciones deben seguir en la misma línea de trabajo si quieren cubrir las demandas competenciales que la sociedad requiere. El camino aún es largo, la formación docente en este ámbito aún requiere de un esfuerzo considerable y es necesario un acuerdo para establecer cómo introducir esta materia en las aulas tanto de Primario como de Secundaria, si bien de manera específica o de forma transversal.

El debate sigue sobre la mesa, pero el movimiento es creciente y parece que, a día de hoy, imparable.

PUBLICIDAD