ESADE traslada su campus al 4YFN y comparte conocimientos en robótica, inteligencia artificial y emprendimiento

ESADE se afianza este año como colaborador académico del 4YFN.

ESADE Business & Law School ha trasladado durante tres días parte de su campus al "4 Years From Now" (4YFN), el encuentro de referencia en el ámbito del emprendimiento y la innovación digital que tiene lugar en el marco del Mobile World Congress (MWC). Durante estos días, estudiantes de distintos programas acuden a clases y conferencias in situ, que versan sobre tres grandes temas: la robótica, la inteligencia artificial y el emprendimiento.

La escuela, que cuenta con un espacio de 160 m² con capacidad para un centenar de personas, impartirá clases sobre distintas temáticas como son el marketing para emprendedores, la visualización de la información del negocio, digital business o finanzas para emprendedores.

ESADE, además, ha organizado una serie de encuentros abiertos al público, denominados "ESADE Speaker Series", en los que profesores y destacados ponentes comparten sus conocimientos en blockchain, con el antiguo alumno de MBA de ESADE y cofundador de Marketpai.io, Francisco Arechaga; eSports con Julio Villalobos, director de Marketing de ESADE; big data de la mano del también antiguo alumno de ESADE Óscar Flores y CEO de Made of Genes; e-commerce o ciberseguridad de la mano del ex alumno Lluís Vera, CEO de Ackcent, entre otros temas.

Con el objetivo de acercar las novedades en materia de innovación pedagógica de ESADE, se han organizado distintas mesas redondas para debatir acerca del futuro de la educación, como es "Becoming an infinite learning organization2, en la que se mostrará cómo las organizaciones actuales no tienen otra alternativa que aprender e forma sistemática e "infinita", o la actividad en la que se vivirá insitu la experiencia educativa robotizada, mediante el robot Pepper que asistirá al profesor en clase.

Paralelamente, ESADE presentará los proyectos y las iniciativas de algunos antiguos alumnos emprendedores, que compartirán sus experiencias y las de sus start-ups como Think It o B-wom. También, el foro contará con la participación de start-ups de antiguos estudiantes como Hilo, Delhicioso, Robin Data Hood, Carevitz o Matchfit.

En el escenario principal del 4YFN, ESADE ha organizado una mesa redonda acerca de inteligencia artificial, moderada por el profesor Luis Vives, decano asociado del Full-Time MBA de ESADE y profesor del departamento de Dirección General y Estrategia. ESADE Alumni, por su parte, participa en una conversación con Jacinto Roca, antiguo alumno de ESADE y fundador de Waki.tv, y Xavier Sanchez, director de la red de antiguos alumnos de ESADE.

