La Fundación Botín convoca la XXVIII edición de sus Becas de Música

El fallo del jurado se conocerá a partir del 21 de mayo.

La Fundación Botín ha lanzado la XXVIII edición de sus Becas de Música dirigidas a facilitar una formación de excelencia a intérpretes, compositores y directores. Este programa de ayudas, que ya ha beneficiado a un centenar de personas, pretende facilitar el desarrollo de una carrera a jóvenes artistas cuyo objetivo sea dedicarse a la música de manera profesional.

Todos los interesados en concurrir a esta convocatoria deben enviar la solicitud y la documentación exigida antes del 20 de abril a través de la web.

Las Becas de Música de la Fundación Botín tienen una duración de un año aunque es posible prorrogarlas hasta un máximo de cinco.

El programa, puesto en marcha hace 40 años, cuenta con una dotación económica total de 48.000 euros destinada a financiar Estudios de Grado Superior y cursos de perfeccionamiento para titulados o formación equivalente en interpretación, composición y dirección (los musicólogos y pedagogos pueden solicitar su beca a través de la convocatoria para estudios universitarios).

El reparto del fondo total de las becas depende del destino que escoja el adjudicatario para completar su formación. Así, aquellos que realicen sus estudios en España percibirán 12.000 euros, mientras que los que decidan formarse en el extranjero recibirán 18.000. El pianista Daniel Gutiérrez Gómez, las violinistas Cristina Cubas Hondal y Laura Sanchez Larín, y el contrabajo Luis Gómez Santos son los actuales beneficiarios de estas ayudas.

Los aspirantes a las Becas de Música de la Fundación Botín deben ser naturales y vecinos de Cantabria o haber residido los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda.

Los candidatos instrumentistas no podrán ser mayores de 25 años, mientras que los vocalistas, directores y compositores no deben superar los 28. Todos ellos han de acreditar un expediente académico con una calificación en la especialidad igual o superior al notable durante el curso 2017-2018 y no pueden disfrutar simultáneamente de otra ayuda para el mismo concepto, a excepción de las becas ERASMUS.

La la prueba de audición para los intérpretes se celebrará el sábado 19 de mayo en el auditorio del Centro Botín.

Por su parte, los compositores deberán presentar dos obras para su estudio selectivo por parte del jurado. Las piezas deben contar con certificado de autenticidad del profesor. Por último, los directores de orquesta y coro tendrán que entregar un vídeo con la interpretación de dos obras, así como aportar el pertinente certificado de autenticidad. Quedarán exentos los candidatos de primer curso.

