5 razones para aprender inglés con películas

ABA English te da 5 razones para poder cumplir tu objetivo.

Si uno de tus propósitos de año nuevo fue mejorar tu nivel de inglés, una buena forma de conseguirlo es ver películas en versión original. A falta de unos días para la ceremonia de los Oscars, las carteleras de cine están repletas de películas con gran reconocimiento entre los críticos. ABA English, escuela de inglés online con millones de alumnos en todo el mundo, te desvela 5 razones por las que aprender inglés con películas te ayudará a cumplir con tu objetivo para este 2018.

1. Asimilación de múltiples acentos

A la hora de aprender un idioma es fundamental estar expuesto a múltiples acentos. No es lo mismo escuchar al británico Daniel Day-Lewis que al americano Denzel Washington, ambos nominados a Mejor Actor en los Oscars por sus papeles en El hilo invisible y Roman J. Israel, Esq, respectivamente. Los actores y actrices de diferentes territorios te permitirán familiarizarte con sus singularidades idiomáticas para avanzar en tu proceso de asimilación del inglés.

2. Entendimiento de la comunicación no verbal

Un mensaje oral está formado por tres aspectos: palabras, voz (entonación, proyección, resonancia, etc.) y lenguaje corporal (gestos, posturas, movimiento de los ojos, etc.). Los expertos confirman que la comunicación no verbal significa más de la mitad de la información de un mensaje. La riqueza que aporta ver las expresiones faciales de los actores a la hora de comunicarse es un elemento crucial para que comprendas los discursos narrativos de las escenas de las películas.

3. Contextualizar las situaciones reales

Un largometraje está compuesto por situaciones que pueden ser propias del día a día –una visita al médico, una comida en un restaurante, una conversación telefónica–. Conocer cómo enfrentarse a ellas de manera natural, con una historia de fondo, te traslada al contexto real y poco a poco irás reteniendo y asimilando cada uno de estos escenarios en lugar de concentrar tus esfuerzos en el estudio de la gramática empleada en cada momento.

4. Los subtítulos ayudarán a tu aprendizaje

Está demostrado que la utilización de subtítulos ayuda al aprendizaje de un idioma. La mejor opción son los intralingües (inglés a inglés) ya que su uso facilita la comprensión auditiva y lectora a la vez que mejora la retención de vocabulario. En un mismo acto (visionado de la película) realizas 3 competencias a la vez: listening, speaking y Reading y la combinación de estas tres habilidades ayudará a progresar en tu expresión oral sin apenas darte cuenta.

5. La emoción facilita la comprensión

Puede sonar obvio, pero si eliges una película que te interesa, te emociona o te sientes identificado con uno de los actores, tu nivel de atención será mucho mayor y, de manera casi inconsciente, agudizarás en la comprensión. Todo lo contrario ocurrirá si te sientas delante una propuesta que te resulte aburrida.

"El video es un sistema atractivo, efectivo y motivador para el aprendizaje de un idioma porque combina imagen, sonido, diálogos y lenguaje escrito en contexto reales. El método de ABA English se basa en estos criterios y traslada al entorno digital los principios del aprendizaje natural de la lengua materna usando cortos de calidad cinematográfica sobre situaciones cotidianas de la vida real, que pueden ser visionados en cualquier momento y en multiplataforma a través de la app o la versión web" comenta María Perillo, Directora Académica de ABA English.

