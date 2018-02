Climent afirma que la entrada de la UJI en el grupo de las 500 mejores universidades es un reconocimiento al trabajo

Por todo lo desarrollado durante los 27 años de historia de la universidad.

La Universitat Jaume I ha conmemorado el XXVII aniversario de su creación con un acto académico en el Paranimf del Campus del Riu Sec en el cual se ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Universidad a Xarxa Teatre, Dolores Cortés y Joan Francesc Mira. El acto ha sido presidido por el rector de la UJI, Vicent Climent; el presidente del Consejo Social, José Luis Breva; el presidente de los Cortes Valencianas, Enric Morera; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco y la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno.

Vicent Climent ha iniciado su último discurso como rector en una fiesta de la Universidad haciendo un resumen de los 8 años que lleva al frente de la UJI, "8 años de servicio público muy intensos, con momentos difíciles, de muchas horas y días y semanas de trabajo, pero también de muchas satisfacciones y alegrías". El rector ha destacado en este balance que la universidad ha conseguido entrar, por primera vez, en el exclusivo grupo de universidades excelentes y reconocidas a nivel mundial con su incorporación en el ranking de Shanghai en el grupo de las 500 mejores universidades de todo el mundo. "Este hito representa el mejor premio a los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria durante los últimos 27 años por ser excelentes en todos los ámbitos en que trabaja la UJI. Y estoy seguro que este reconocimiento tiene y tendrá buenísimas consecuencias para el desarrollo y crecimiento de nuestra Universidad, al situar por primera vez en el mapa mundial a Castellón como un lugar de talento de primer orden".

Climent ha explicado cómo ha afectado la crisis económica y financiera en la universidad, "desde 2010 hemos visto como nuestro presupuesto se reducía en 13M € por la reducción de la subvención de la Generalitat Valenciana y cómo se incrementaron las tasas de manera brutal, con un impacto muy negativo en la matrícula de primer curso". "El proyecto universitario de Castellón se ha visto amenazado y lo hemos podido superar con un esfuerzo titánico de toda la comunidad universitaria, que ha hecho muchísimos sacrificios. Pero ya no podemos más, la UJI está al límite de sus fuerzas y si no se establece pronto un nuevo modelo de financiación que, por un lado, garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Generalitat con la deuda antigua y, por otra, supere las condiciones de infrafinanciación por estudiante que sufrimos ahora, todo nuestro esfuerzo de años no habrá servido para nada, porque la Jaume I entrará en un colapso financiero" ha asegurado.

A pesar de esta situación, el rector ha destacado que se ha podido continuar consolidando el campus con la habilitación del edificio para la ampliación de la FCHS para los estudios de salud, el edificio de Espaitec II, las nuevas instalaciones del Servicio de Lenguas y el CAL y la construcción de las fases 0 y 1 de la FCS. "Estas obras nos han permitido mejorar este espacio maravilloso de convivencia, formación e investigación que es nuestro campus, un campus que se sitúa entre los 100 más sostenibles del mundo".

En cuanto al ámbito docente, Climent ha explicado que durante estos años se han implementado zinc nuevos grados: Videojuegos, Matemáticas Computacionales, GAP, Enfermería y Medicina; y se ha llevado a cabo una nueva política de creación de dobles títulos (con el grado de Derecho y ADEM) y de dobles títulos internacionales, que ha tenido muy buena acogida. En cuanto a la investigación, el máximo responsable de la universidad castellonense ha afirmado que "ha sido una de las prioridades absolutas y, a pesar de las dificultades, hemos mantenido el plan propio de promoción de la investigación con una dotación anual de 4M€. La producción científica absoluta se ha incrementado en un 43%, se han incrementado todos los indicadores de calidad e internacionalización, y el número de acciones de apoyo y transferencia tecnológica a empresas e instituciones se ha incrementado en un 92%".

En su intervención, el rector ha querido incidir en las políticas que se han desarrollado pensando en las personas: la política de becas, la mejora de las condiciones laborales y la implantación de la carrera profesional horizontal del PAS, y la aprobación de un nuevo Documento de Carrera Docente e Investigadora para el PDI. En este sentido también se ha referido al compromiso firme de la UJI con los valores: la aprobación del primer Código Ético, la puesta en marcha de un sistema de gestión ética que garantizará su cumplimiento y la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria, que verá la luz este curso.

Para finalizar, el rector ha hecho una relación de los retos que tiene la UJI por delante y a los cuales se dedicará el actual Rectorado lo que queda de curso: "cerrar un nuevo modelo de financiación para los universidades públicas valencianas que, en nuestro caso, permita la licitación de la segunda fase de Ciencias de la Salud; reivindicar una financiación justa que nos permita funcionar y prestar nuestro servicio público como Universidad; trabajar para aumentar la internacionalización de nuestros estudios y para avanzar en el camino de los dobles títulos; incrementar la captación de fondos competitivos en Europa para investigación y consolidar el Menador como la gran rueda de la cultura en el corazón de nuestra ciudad".

En el acto académico de celebración del 27 aniversario se ha hecho entrega del XIX Premio del Consejo Social a la Investigación en la modalidad trayectoria investigadora al profesor Vicente Orts Ríos, catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Jaume I. Orts es un investigador de referencia, con una extensa trayectoria, que ha mantenido su vinculación con el ámbito universitario de forma ininterrumpida a lo largo de más de cuarenta años. Su trayectoria se ha desarrollado en diferentes campos de la economía teórica y aplicada abordando los aspectos más punteros y trascendentes en la agenda de los estudios y análisis económicos y sociales, con un énfasis particular sobre las cuestiones vinculadas a las relaciones económicas internacionales y su impacto sobre la estructura productiva española y sobre la realidad empresarial valenciana.

También se ha entregado el X Premio del Consejo Social a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil a Álvaro Verdoy Mañes, licenciado en Administración y dirección de empresas por la Universitat Jaume I, por la creación de la compañía Sales Layer Tech, S.L., empresa que desarrolla un software en la nube que ayuda a las empresas a gestionar la información de su surtido de productos en tres sencillos pasos: centralizándola, analizando la calidad de los datos y conectando esta información con todos sus canales de venta de forma automática.

Finalmente, el presidente del Consejo Social, ha entregado el premio a la Excelencia Docente Universitaria a los profesores María de Carmen González Lluch, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción; Odet Moliner García, del Departamento de Educación; Marta Estrada Guillén, del Departamento de Administración de empresas y Marketing, y Conrado Martínez Cadenas, de la Unidad Predepartamental de Medicina.

La UJI ha entregado su Medalla de Oro al grupo Xarxa Teatre, a la empresaria Dolores Cortés y al escritor y filólogo Joan Francesc Mira. Vicent Climent ha destacado que con estas distinciones "se quiere hacer patente el reconocimiento de la Universidad a tres ámbitos muy singulares, como es el de la cultura y la fiesta de calle, el del emprendimiento y el espíritu empresarial, ligado al de la igualdad de género, y el de la promoción de la lengua y la cultura propias".

El grupo Xarxa Teatre nació en Vila-real en 1983 y desde entonces ha vivido un crecimiento continuado, llevando la cultura popular valenciana como núcleo temático principal de sus actuaciones por todo el mundo, con un lenguaje universal y multimedia que ha sabido hacer del teatro un concepto festivo y abierto. A lo largo de sus 35 años de historia, Xarxa Teatre ha representado sus espectáculos en más de 40 países, siendo en este momento la compañía teatral valenciana más internacional.

Dolores Cortés nació también en Vila-real, en 1926, en el seno de una familia labradora y a los 16 años empezó a hacerse cargo de la familia por la muerte de su padre, trabajando por la mañana en un taller de modista y por la tarde dando clases en una academia propia. En 1957 comenzó su trabajo de confecciones de artesanías textiles, con una producción de bañadores y mercería, haciendo crecer su compañía hasta convertirla en un referente en su sector. Sus creaciones están presentes en más de 1.500 puntos de venta por todo el mundo y es una compañía destacada siempre en las mejores pasarelas del planeta.

Joan Francesc Mira nació en Valencia en 1939, donde se doctoró en Filosofía y Letras. Fue profesor de las universidades de Valencia y la Jaume I, además de colaborar con el Laboratorio de Antropología Social de la Sorbona y la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Autor de un gran número de estudios e investigaciones de carácter ensayístico, ha sido reconocido con muchos premios y distinciones, entre los cuales destacan el premio Sant Jordi, el premio de la Crítica Catalana, el premio de Honor de los Letras Catalanes y la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña.

En el acto también se ha hecho la entrega de las distinciones al personal jubilado durante el año 2017, la entrega de distinciones al PAS y PDI en activo con 25 años de servicios prestados, y los premios extraordinarios en los estudios de grado.

