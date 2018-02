El Grupo L'Oréal busca mayor visualización de la mujer en la ciencia

En 2018 el programa For Women in Science cumple 20 años.

El Grupo L'Oréal lleva más de un siglo dedicado a la belleza y a su negocio. Es líder mundial en el mercado de la cosmética y está presente en 140 países. Dentro de esta área, es la empresa que más invierte en I+D con un equipo de más de 3.870 investigadores. En concreto, en España, cuenta con más de 2.300 empleados entre los departamentos corporativos y sus respectivas divisiones.

Con el objetivo de dar un paso adelante en su afán para visibilizar a las mujeres científicas en España y alentar vocaciones entre las más jóvenes, la Fábrica Internacional de Productos Capilares, se sumó al programa Stem Talent Girl que lleva desarrollando con la UNESCO desde hace más de 17 años.

A través del programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science, la fábrica de la marca en Burgos, se convirtió en el escenario de unión entre las niñas y la ciencia con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Durante los días en los que se celebró este evento, 26 alumnas del programa Stem Talent Girl, han tenido la oportunidad de participar en diferentes sesiones de shadowing, en las que las empleadas trataban de acercarlas a sus puestos de trabajo e inspirarlas para desarrollar su vocación en estas áreas. Además, el pasado 14 de febrero, se realizó en la fábrica el taller de formulación "Las STEM en el desarrollo de un producto cosmético", en el que la directora de L'Oréal España, Cristina Biurrun, explicó a las niñas la importancia de la investigación, así como el desarrollo tecnológico en la innovación y el equipo de profesionales que lo hacen posible. En esta actividad, las participantes realizaron una demostración práctica para ver en directo cómo actúa una colaboración en el cabello y el proceso químico que lleva detrás.

Desde los inicios del programa For Women in Science, no solo se han promovido estas actividades, sino que también cuenta con diferentes iniciativas, como los cinco premios anuales de 15.000 euros cada uno concedidos a proyectos de centros de investigación liderados por científicas españolas, así como las diferentes campañas promovidas con el fin de dar visibilidad al trabajo de estas mujeres.

Esta iniciativa lleva 18 años trabajando por esta visibilidad y ha propuesto en noviembre durante la ceremonia de entra de los premios de investigación, la campaña #Descubreconellas #Niñasenlaciencia, con la que, bajo la legitimidad del programa en nuestro país, hace un llamamiento a unir fuerzas tanto a proyectos públicos como privados, para trabajar juntos y alcanzar la paridad en aulas y empresas. Para participar en esta campaña hay que subir una foto a las redes sociales simulando un microscopio con la mano y etiquetarla con el hashtag #DescubreconEllas. De esta forma estarás participando en el objetivo común que es promover vocaciones STEM entre las niñas.

