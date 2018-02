Vicente Guzmán: "La UPO está en primera línea en cuanto a innovación docente"

La innovación docente es un importante reto para este rector.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, han presidido el acto de inauguración del II Seminario de Innovación Docente: Nuevas Perspectivas y Temas Emergentes, esta mañana en la Sala de Grados de la Biblioteca de la UPO. Este seminario, que ha presentado experiencias docentes innovadoras en el ámbito educacional, se enmarca en el próximo IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa que tendrá lugar del 20 al 22 marzo organizado por el colectivo docente internacional Innovagogía y AFOE Formación, en el que la Universidad Pablo de Olavide participa de manera activa.

Vicente Guzmán se ha referido a la innovación docente como un importante reto "porque la universidad, al mismo tiempo, tiene que mantener ciertos niveles de calidad y rigor. No se trata únicamente de cómo se transmite el conocimiento, sino también de habilidades, competencias y valores, que son un valor añadido para el estudiante". El rector ha explicado cómo la universidad forma estudiantes para la sociedad, no solo para el mercado de trabajo, por lo que "debe plantearse la enseñanza en términos de modularidad y flexibilidad para que el estudiante pueda diseñar su currículum y seleccione los conocimientos que le permitan una diferenciación. La innovación pedagógica no es un tema a tratar solo en las aulas sino también en los entornos, los espacios, los servicios Sin embargo, la organización de los planes de estudio es tan rígida que dificulta la entrada de la innovación en el sistema universitario y la palabra del siglo XXI no es rigidez". Finalmente, Vicente Guzmán ha hecho referencia a la Universidad Pablo de Olavide como "una institución que se encuentra ahora mismo en primera línea de la innovación docente, a pesar de su juventud", por iniciativas como la de este seminario y el próximo congreso.

El rector de la UNED, Alejandro Tiana, ha afirmado que "la innovación docente es un concepto de interés generalizado que en el ámbito universitario ha tenido que ver con los planes de estudio, las metodologías, etcétera, es decir, un debate que se ha instalado en todas las universidades y en el ámbito educativo general en cuanto a organización de los centros, aulas, actividades En definitiva, la innovación docente está en el corazón de la transformación del sistema educativo". En su posterior conferencia, Tiana ha hablado de la educación como una actividad en constante cambio, lo que ha hecho que la diversificación metodológica haya provocado una convergencia entre la universidad a distancia y la convencional: "Las universidades hemos incorporado las nuevas tecnologías en los modos de gestión y comunicación pero no se ha avanzado tanto en otros aspectos como el aprendizaje y la investigación". Por otra parte, se ha referido a la digitalización como "un reto que no consiste tanto en digitalizar a la universidad como en incorporar la sociedad digital a la universidad y viceversa".

Por su parte, Mariano Reyes, director general de Formación e Innovación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, ha felicitado a los directores de Innovagogía por su trabajo, "ya que nuestra labor es incentivar al profesorado para que asuma las tareas de innovación y sienta este concepto como algo suyo. Igualmente, debemos consolidar las innovaciones que se implanten".

David Cobos, director de Innovagogía, ha hecho balance de los diez años de trabajo de esta iniciativa, organizando próximamente "un congreso muy consolidado y que es un referente en innovación pedagógica. En un momento en que se hablaba de diseñar titulaciones en base a competencias, un grupo de profesores y profesoras decidimos trabajar en grupo y aprovechar la labor de otras áreas. Nuestro último congreso de 2016 tuvo más de mil participantes y se pusieron en abierto más de mil aportaciones".

