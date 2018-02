Campus Iberus logra 2,8 millones de euros de la UE para incorporar 36 jóvenes investigadores

Concretamente en en Agroalimentación, Nutrición y Tecnologías para Salud.

Los cuatro rectores de Campus Iberus, acompañados de la a Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, han presentado esta mañana Iberus Talent, un proyecto dotado con casi tres millones de euros de financiación europea, para atraer 36 jóvenes investigadores a los campus de excelencia del valle del Ebro.

El programa "Iberus Talent: International Doctoral Programme for Talent Attraction to the Campus of International Excellence of the Ebro Valley" permitirá que 36 científicos internacionales de talento, del campo de la Agroalimentación y Nutrición y Tecnologías para la Salud, puedan desarrollar sus tesis durante 36 meses en las universidades de Valle del Ebro.

Los investigadores se integrarán dentro de los grupos investigadores de los Consorcios de Campus Iberus, la fórmula que coordina las capacidades científicas de los cuatro campus y el tejido empresarial de la región. Pueden consultarse en este link.

De esta treintena de doctorandos, 12 lo harán en la Universidad de Zaragoza, 10 en la Universidad Pública de Navarra, los mismos que acudirán a la Universidad de Lleida y la Rioja acogerá a cuatro investigadores. El proyecto comenzará después del verano de 2018 y tendrá dos convocatorias a las que podrán concurrir 18 investigadores en cada una. Para optar a ella, el doctorando deberá presentar una tesis que se considere de interés por Campus Iberus y que cuente con el apoyo de la industria.

Iberus Talent, dotado con 2.825.280 euros, es uno de los cinco proyectos COFUND aprobados por la Comisión Europea en España dentro del programa Horizonte 2020 para la convocatoria del año 2017. COFUND busca fomentar la excelencia en la formación de los investigadores, su movilidad y el desarrollo de su carrera profesional.

Para concurrir, Campus Iberus, contó con el apoyo a esta iniciativa de más de 30 entidades tanto nacionales como internacionales (universidades, centros de investigación y empresas) de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, China, Holanda, Reino Unido, Polonia o Italia.

Esta iniciativa pone en valor la fortaleza de la agregación de las cuatro universidades públicas del Valle medio del río Ebro. Iberus Talent reforzará la estrategia de internacionalización de Campus Iberus, tanto en Europa como en otros continentes, mediante la atracción de talento joven internacional. Adicionalmente, facilitará y favorecerá el establecimiento de nuevas relaciones de Campus Iberus con universidades y empresas de otros países.

Campus Iberus es la alianza estratégica de las universidades del valle del Ebro (Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja) y agrupa a 58.000 estudiantes universitarios en 150 títulos de grado y 3.200 estudiantes de doctorado en 78 programas de doctorado, ofreciendo además 154 másteres oficiales y 181 títulos propios impartidos en las cuatro universidades.

