Catedrático defiende una reforma constitucional para la enseñanza en castellano

Y, además, arreglar el disparate del Senado.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Luis Blanco Valdés considera que la reforma de la Constitución de 1978 permitiría mejorar el Senado, que a su juicio es "un auténtico disparate", así como garantizar el castellano como lengua vehicular en toda España y asentar principios básicos de la financiación autonómica, pero al mismo tiempo ha advertido de que en estos momentos es "improbable" lograr un consenso suficiente para acometer esa tarea.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que estudia la modernización del Estado autonómico, Blanco Valdés ha señalado en todo caso que la mayor parte de medidas para mejorar el "Estado federal" que a su juicio es España, que pasan por la mejorar la cooperación horizontal y el sistema de distribución competencial, "no requiere ninguna reforma constitucional", con la excepción de la financiación autonómica.

"La Constitución no puede contener un modelo cerrado de financiación, pero tiene sí elementos básicos sobre ese sistema, porque no puede ser que se renegocie cada dos por tres", ha dicho Blanco, quien ha apostado por "institucionalizar" una Conferencia de Presidentes autonómicos que funcione como la Conferencia de Gobernadores de Estados Unidos o Canadá. SI NO SE REFORMA EL SENADO ES PORQUE "NO MOLESTA"

El profesor no ve indispensable reformar la Carta Magna salvo en temas concretos, entre los que ha priorizado la inclusión del castellano como lengua vehicular en todos los territorios y el Senado que, aunque "no molesta", es hoy en día "un auténtico disparate". "Si queremos un Senado territorial, hemos de hacer un Bundesrat. Si no, no hay Senado", ha comentado a este respecto.

Ahora bien, el catedrático de Derecho Constitucional ha advertido de que en estos momentos ve "extremadamente difícil" cualquier reforma de la Constitución porque exige "claridad de objetivos" y una mayoría que en la actualidad no existen.

Por su parte, Teresa Freixas, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha pedido a los políticos "visión de Estado", "generosidad", y "no dejar que la reforma constitucional sea bandera de nadie", ya que "ha de ser un consenso de todos". NO CABE UN REFERÉNDUM PACTADO

Esta catedrática, crítica con el nacionalismo y que lamenta "la compra" de sus votos por parte de los sucesivos gobiernos del país, sostiene que los separatistas catalanes incurren en "etnicismos" y "supremacismos" y que no quieren una reforma constitucional, sino "la voladura del Estado". "La solución no puede estar pensada para contentar al secesionismo, que es insaciable", ha remachado.

También ha rechazado la idea de "un referéndum pactado" para decidir el futuro de Cataluña o de Euskadi porque, según ha remarcado, un pacto político nunca puede estar por encima de la Constitución y menos vulnerarla.

