El Ministro de Educación dice que no sabe "de dónde ha salido la casilla del español"

Era la opción que garantizaba el derecho de elegir el castellano.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo", afirmó este jueves que "no sé de donde ha salido la casilla del español", la opción que el Ejecutivo habría valorado para garantizar el derecho de los padres que viven en Cataluña para que sus hijos puedan estudiar en castellano, a pesar de que el pasado lunes la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se refirió a ella en un acto en Cataluña.

"Nunca he dicho que pensaba poner la casilla del español, no sé de donde ha salido éso. Esto es algo que ha salido en algún medio de comunicación, que alguien lo ha podido decir, que en su momento se barajó. Es más, yo recuerdo que al president Montilla, en el año 2009 le decían "Montilla, pón la casilla", pero ahora estamos pendiente de encontrar la fórmula para garantizar un derecho que es lo que me importa", explicó Méndez de Vigo en una entrevista en TVE.

Agregó el titular de Educación que lo que quiere el Gobierno es conjugar la lengua castellana con la catalana. Cuando tengamos la fórmula la compartiremos con todo el mundo".

Méndez de Vigo lamentó que el Estado tenga que actuar para que los niños catalanes puedan estudiar también en casteallo "porque las autoridades catalanas no lo han hecho" en los últimos 10 años.

