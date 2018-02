¿Está de moda el emprendimiento en españa?

Requiere esfuerzo, disciplina, talento, formación y sobre todo pasión

Mi respuesta es no. Emprender es un eslabón de la existencia humana. Desde los orígenes de la humanidad existe el emprendimiento. Toda idea que cubra una necesidad es emprendimiento. El primer hombre o mujer que pensó en cazar con "armas" ya estaba llevando a cabo un emprendimiento; en este caso básico, de supervivencia. Pero, como todo, el emprendedor ha ido evolucionando y ya hace cientos de años que además de poner esa idea en marcha se busca también un beneficio.

Emprender requiere esfuerzo, disciplina, talento, formación y, sobre todo, mucha pasión y dedicación. Todos llevamos un emprendedor dentro, sin embargo, no todos trabajan ese espí-ritu y tampoco tenemos ayuda para fomentarlo cuando somos pequeños y estamos estudiando. Por eso, distinguimos principalmente entre dos tipos de emprendedores: los que lo hacen por convencimiento y los que lo hacen por necesidad.

Es cierto que últimamente se habla mucho de los emprendedores. Uno de los principales motivos que encuentro es la llegada de internet y los múltiples dispositivos desde los que accedemos. No porque el número de emprendedores y de emprendimientos haya aumentado escandalosamente, sino más bien por la difusión que se hace de ellos. En internet el espacio no tiene límites -de momento- y hay una competición importante por destacar sobre el resto. En internet tampoco existen las fronteras, por lo que podemos tener presencia en todo el mundo (casi).

Las facilidades de internet

Creo que internet, además, ha dado facilidades para la creación de empresas. En primer lugar, por la agilización de trámites burocráticos necesarios y, en segundo, porque ya no existe la necesidad de tener un lugar físico "puerta calle" para vender nuestros productos o servicios. Existen miles de ecommerce que se gestionan desde el móvil, cosa impensable hace diez años ¿Qué pasará con los nuevos negocios y los emprendedores dentro de diez años? Nadie lo sabe. Podemos intentar averiguar tendencias, pero el mundo digital, la robótica... tienen novedades todos los días. De lo único que estoy seguro es de que se va a seguir emprendiendo, con más o menos repercusión mediática.

Lo mismo que las empresas demandan nuevos perfiles como consecuencia del ámbito digital, los consumidores tendremos nuevas necesidades por el mismo motivo (y por otros) y ahí es donde los emprendedores iremos poniendo nuestras aportaciones a la sociedad futura. Tengo la gran suerte de mentorizar proyectos realmente valiosos, con futuro. Y puedo comprobar cada día que hay gente que ve soluciones donde la mayoría ni siquiera vemos "todavía" la necesidad.

Hace poco me he enterado de que hay dispo-nible un juego que fomenta la cultura emprendedora entre el alumnado de primaria (GEM), idea que me parece necesaria implantar en todos los centros. Desde siempre he mantenido que el emprendimiento es algo que debe aprenderse des-de pequeños. Por desgracia, en la gran mayoría de países no es considerado así. Esperemos que este sea un primer paso y que dentro de unos años podamos ver triplicado el número de emprendedores en todos los países.

