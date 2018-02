Girauta advierte al Gobierno: "No habrá Pacto por la Educación sin el castellano como lengua vehicular"

El portavoz del GPCs afirma que "cumplir la ley y las sentencias no es algo optativo".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Juan Carlos Girauta, ha advertido al Gobierno que "no piense ni por un momento que habrá Pacto Nacional por la Educación si el castellano no es lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, y si no se ejerce la Alta Inspección Educativa".

Girauta, que ha interpelado al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, sobre cómo piensa el Ejecutivo garantizar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas el próximo curso, ha afirmado que "la obligación del Gobierno, porque no es algo optativo, es cumplir la ley y las sentencias,algo que ni PP ni PSOE han hecho en 35 años".

El portavoz parlamentario de Cs también ha pedido al Gobierno que "desoiga las voces que dicen que el adoctrinamiento en Cataluña son casos aislados y que hay consenso social sobre la inmersión lingüística". "El consenso social es sobre la pluralidad lingüística, se lo dice el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña", ha afirmado.

PUBLICIDAD