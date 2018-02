Alonso dice que el Gobierno deberá acatar la sentencia del TC

Sobre el sistema de Wert y reconoce que "nunca funcionó".

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado, ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de la LOMCE para garantizar la escolarización en castellano en Cataluña, que el Gobierno central deberá acatar la sentencia y ha reconocido que esa solución "nunca funcionó".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la decisión del Tribunal Constitucional de estimar parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y anular algunos de los preceptos impugnados por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de educación.

Alonso ha indicado que, "para ser sinceros", la solución que se había planteado "nunca funcionó" y el Tribunal Constitucional entiende que "invade competencias" de Cataluña.

Por lo tanto, ha señalado que lo que tiene que hacer el Gobierno es "acatar la sentencia y cumplirla". "Estamos hablando de derechos, de derechos de padres a que sus hijos puedan ser escolarizados en su lengua materna cuando su lengua materna es el castellano", ha indicado.

Alonso ha afirmado que ese derecho está reconocido también por varias sentencias de los tribunales como una del TSJ de Cataluña que "la Generalitat nunca ha cumplido".

"Yo creo que las sentencias hay que cumplirlas, las que a uno parece que le dan la razón y la que parece que se las quitan. Hay que cumplirlas todas y todo el mundo las tienen que cumplir. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplirlas pero también en el marco de su responsabilidad tratar de dar cumplimiento a las que existen del TSJ de Cataluña que dice que los padres tienen derecho que se les ofrezca la posibilidad de que sus hijos puedan ser escolarizados en su lengua materna", ha añadido.

Alonso ha indicado que en Euskadi no se está haciendo ese debate "de esa manera" y ha señalado que, cuando se habla de derechos, no debe ser un "elemento de confrontación". "Si estas familias tienen derecho, que se busque el camino de dárselo, el que eligió Wert parece que no funciona", ha indicado.

