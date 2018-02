¿Nos vemos en Aula?

Estamos a pocos días de una nueva edición de AULA, la cita más importante para las universidades españolas. Una cita a la que no podemos faltar ni quienes queremos mostrar nuestra oferta educativa, ni aquellos que están a punto de decidir su futuro.

AULA permite a Centros Universitarios como U-tad transmitir nuestra filosofía, demostrar qué hacemos y cómo lo hacemos. Directores académicos, profesores, asesores y actuales alumnos ayudarán a los miles de jóvenes asistentes a elegir la carrera que mejor se adapta a sus gustos y capacidades, así como las que mejores perspectivas laborales ofrecen.

Una de las ventajas de asistir a salones como este es que los futuros universitarios pueden, con total libertad, consultar sus inquietudes a quienes hace no tanto tiempo estuvieron en su mismo lugar y tuvieron que elegir cómo empezar a enfocar su futuro profesional. También pueden entender de primera mano la metodología de enseñanza, los recursos que se utilizan en las clases y tener un primer contacto con el ambiente universitario.

Esta también es una buena oportunidad para los padres preocupados por el bienestar y futuro de sus hijos y que quieren que estos elijan las carreras que, siendo acordes a su vocación, ofrecen las mejores salidas laborales, así como entender en qué áreas y empresas podrían llegar a trabajar.

Estudios desarrollados por empresas como Infojobs o Randstad apuntan a que un gran número de los jóvenes que hoy empiezan sus estudios trabajarán en sectores tecnológicos y en puestos que ni siquiera existen todavía. Los avances tecnológicos y las innovaciones llegan incluso a los sectores que se consideraban más tradicionales, como las Bellas Artes, por lo que plantear la carrera profesional en el ámbito de las industrias digitales – como la Ingeniería del Software o el Diseño Digital - son, sin duda, algunas de las opciones que más oportunidades de trabajo ofrecen, no ya en los próximos años, sino en la actualidad. más inteligentes. Es también fundamental en cualquier titulación tener en cuenta el claustro; que mantenga el equilibrio entre docentes con la acreditación de doctor y de profesores que en su día a día sean profesionales en contacto directo con la industria y al día de las innovaciones empresariales que se van produciendo.

Muchos de nuestros actuales alumnos nos conocieron en AULA. Desorientados al principio, descubrieron en esta feria que había otras opciones universitarias a su alcance. Es el caso de Sergio Blanco, alumno de tercer curso del Grado Oficial en "Ingeniería del Software". Cuando llegó a AULA tenía alguna idea de lo que quería estudiar pero no se decantaba por ninguna carrera. "Gracias a esta feria conocí U-tad y la verdad es que me arregló la vida. Era justo lo que estaba buscando. Es una universidad tecnológica que me ofrecía muchas salidas laborales y me ha dado la oportunidad de estudiar lo que quiero. Gracias a AULA he logrado encarrilar mi carrera".

También es el caso de Gloria Maestre, alumna de cuarto curso de Diseño Digital. "Yo quería hacer algo artístico pero no sabía que había lugares como U-tad que ofrecían titulaciones como Diseño Digital, Videojuegos, Animación Estuve hablando con alumnos y profesores, y gracias a ellos supe lo que quería. Supe que no me tenía que centrar en Bellas Artes en su sentido más clásico, sino que tenía un abanico de posibilidades más tecnológico".

Sin embargo, AULA es y debe ser sólo la primera toma de contacto, que puede tener su continuidad en la conveniente visita a aquellas universidades de mayor interés. Conocer su Campus, sus instalaciones y respirar su ambiente de trabajo es fundamental. Para ello – como nosotros hacemos - se organizan jornadas de puertas abiertas durante las que se explican las titulaciones que se imparten, se hacen entrevistas de orientación con nuestros académicos, e incluso se realizan talleres para tener un primer contacto con aquello que se va a estudiar. Todo ello permite tomar una de las decisiones más importantes e ilusionantes para el desarrollo de la vocación profesional de los estudiantes con la información más completa posible

Elaborado por José Antonio Rodríguez, director académico del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, U-tad.

