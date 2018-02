AIS Channel: educación médica en streaming por y para profesionales de todo el mundo

Operaciones quirúrgicas en directo con tecnología médica española de vanguardia.

Realizar operaciones en directo a través de una plataforma online de educación médica para que los profesionales sanitarios de cualquier país no solo estén informados de los últimos avances en las técnicas más punteras, sino que puedan ser testigos y partícipes de cómo se manejan en los propios operatorios y cirugías en tiempo real, podría ser el futuro de la medicina si no fuera porque realmente ya es el presente. Y lo lidera un equipo médico español.

El canal se llama AIS Channel, que cuenta ya con una comunidad de más de 60.000 cirujanos que imparten cursos de diferentes especialidades quirúrgicas. Esta plataforma recibe más de 4.000 visitas diarias de profesionales sanitarios de todo el mundo, y ha sido fundado por el Dr. Antonio de Lacy y su equipo medico. Top Doctors, plataforma digital líder de excelencia médica a la que pertenece el que podría considerarse actualmente el mejor cirujano del mundo y uno de los pioneros en poner en marcha técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, explica las causas por las que puso en marcha una plataforma de aprendizaje quirúrgico.

Hasta 19 millones de muertes anuales se podrían evitar a través de la cirugía. En este sentido, la democratización de la educación sanitaria y el traspaso del conocimiento permiten salvar la vida de muchas personas. "Es necesario mostrar a los profesionales las mejores posibilidades que ofrece el mercado, y las nuevas técnicas y metodologías quirúrgicas existentes. Cada año, más de 143 millones de cirugías en el mundo dejan de hacerse al no contar con cirujanos preparados. Por no estar en manos de un equipo médico preparado o que no utiliza la técnica adecuada para el caso. Por ello, es trabajo de cada profesional compartir el conocimiento que evite que esto se produzca", asegura el Dr. Lacy.

Según los datos de los diferentes estudios2, los ratios de complicación quirúrgica y de mortalidad se multiplican por 3 y por 5 respectivamente cuando las cirugías se llevan a cabo por profesionales de baja cualificación. Asimismo, se multiplican por 2,5 los tiempos de operación.

"En nuestra última operación retransmitida a través de AIS Channel, extirpamos un tumor en el recto de forma mínimamente invasiva. La cirugía concentró a más de 15.000 médicos que, en directo, podían hacer preguntas a través de chat y que resolvíamos en el momento", explica el doctor. "Queremos mejorar esta enseñanza de tal modo que en un futuro cercano podamos enseñar la técnica sin necesidad de desplazarnos a los diferentes hospitales, a través del móvil o la Tablet".

Todo ello lo hace a través de la plataforma AIS Channel, fundada en 2014 por él mismo y que a día de hoy se ha convertido en la plataforma online de referencia mundial en cirugía, a través del uso de las tecnologías más avanzadas (realidad virtual, realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, etc.) y además abierto de forma gratuita a todo el mundo. Médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y profesionales del mundo audiovisual lo hacen posible. Cuenta además con partners multinacionales como son Google, Sony, Medtronic y muchos otros actores clave de la industria tecnológica.

