La Fundación Endesa y "la Fundacion Lo que De verdad Importa" lanzan el programa de formación YOB

Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a construir su carrera.

El 19 de febrero de 2018 la Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De verdad Importa lanzan un programa llamado YOB (Best Of You) con el que aspiran a ayudar a los jóvenes a construir su carrera profesional con un enfoque claro de valores. Esta iniciativa está integrada dentro de la idea que tienen ambas fundaciones de que las empresas requieren una nueva generación de profesionales formados en los valores y competencias necesarias para lograr un correcto desempeño de su actividad profesional y personal.

El periodo de registro comenzará el viernes 23 de febrero de 2018 y finalizará el lunes 23 de abril de 2018. Para registrarse los solicitantes deben pasar un proceso de selección en el que deben aportar:

- Currículum académico y profesional actualizado

- Una carta de recomendación de un profesor

- Una fotocopia del DNI

- Cualquier titulo equivalente al B2 de ingles

- Crear un video de YouTube de 1 minuto máximo de duración donde expongan su compromiso e inquietud con alguna iniciativa social, así como tener inquietudes personales y profesionales y demostrar interés y ganas de formarse en el programa YOB

- Iniciativas sociales y actividades extraescolares

Este programa de alto nivel irá destinado a graduados universitarios y de postgrado de cualquier nacionalidad de entre 20 y 24 años y estará valorado en 1.285 euros/persona. La Fundación Endesa cubrirá el proyecto formativo, las ponencias y las actividades de la Comunidad de YOB. Por tanto, el coste final del programa para cada candidato será únicamente de 218 euros como parte de su manutención.

EL programa YOB resultante entre la alianza entre La Fundación Endesa y a la Fundacion Lo Que De Verdad Importa más allá de un programa formativo, una experiencia personal enriquecedora que ayudará a los jóvenes a prepararse profesional y personalmente para su futuro. Los 56 estudiantes que pasen el proceso de selección participarán en una inmersión de 10 días de duración entre el 6 y el 15 de julio y además formarán parte de la Comunidad YOB; que continuará ofreciéndoles la participación en actividades sociales, profesionales y de voluntariado – como conferencias, talleres de networking, visitas a empresas, participación en eventos deportivos y acciones solidarias – mediante encuentros anuales gratuitos distribuidos trimestralmente.

El programa, diseñado con el apoyo de la consultora de orientación y empleo Jobientation, se estructurará en tres pilares: Carrera (Career development) Valores (Values) y Trabajo en equipo (Teamwork); y contarán con la intervención de profesionales especializados en estas tres áreas. En el área de Carrera habrá formadores profesionales, empresarios y directivos que, desde su experiencia, enseñarán a los alumnos qué esperan las empresas de ellos o qué competencias se valoran y cómo demostrarlas. En el área de Valores, los ponentes de LQDVI (personas relevantes reconocidas por sus historias de superación) compartirán sus testimonios con los jóvenes para servirles de inspiración, y en el área de Trabajo en equipo encontrarán entrenadores que inspirarán a los participantes a aplicar los valores asociados a diferentes deportes.

La primera edición de YOB se celebrará en Wakana Lake, en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz (Carretera Benalup- Casas Viejas, Km 6.5, 11190 Benalup, Cádiz, España), donde los estudiantes podrán disfrutar de actividades deportivas.

Por último, la valoración de las candidaturas se realizará teniendo en cuenta en un 20% el expediente académico de los estudiantes y su experiencia profesional, en un 40% la originalidad, creatividad y contenido del vídeo presentado por el candidato y el otro 40% a su participación en actividades extracurriculares con un enfoque social y otras iniciativas de desarrollo personal.

