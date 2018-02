EAE Business School reconoce a los alumnos con mejor expediente académico en su Dean's List 18

La Dean's List pone de manifiesto el valor que EAE da a la excelencia académica.

EAE Business School reconoce cada año los alumnos con mejor expediente académicos de sus másters y grados con la elaboración de una Dean's List 2018 con el objetivo de incentivar y promover el esfuerzo, el trabajo constante y la excelencia entre el alumnado.

Forman parte del listado de los mejores un total de 20 alumnos de EAE, procedentes de distintos países del mundo, y que han cursado los másters de Global Executive MBA, Máster en Dirección de Marketing, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, Master en Dirección de Recursos Humanos, Master en Marketing and Sales, Master en International Business, Executive MBA, Máster en Bolsa y Mercados Financieros, International MBA, Programa de Desarrollo Directivo, Máster en Marketing Online y Comercio Electrónico, Máster en Supply Chain Management & Logistics, Máster en Project Management, Máster en Dirección Contable y Financiera, Máster en Dirección Comercial y Gestión de Ventas y Máster en Project Management.

Para la elaboración de la Dean's List, se tiene en cuenta la nota media ponderada y siempre que ésta sea superior al 8,5. Una vez determinados los mejores estudiantes de cada programa, se elabora una lista descendiente desde la mejor calificación a la peor. El primer clasificado global recibe una mención especial como estudiante más brillante de EAE. Además, se designa el mejor estudiante de EAE en campus de Barcelona y en el de Madrid. En el caso de que se hayan producido empates entre estos tres estudiantes, se utiliza la calificación del trabajo de fin de máster como elemento de desempate.

Los tres mejores alumnos, uno de cada campus y el mejor globalmente, tienen la oportunidad de participar, sin ningún tipo de coste, en un residencial de dos semanas en una universidad en el extranjero. El estudiante puede elegir el residencial en la universidad que lo desee aunque, en función de su máster, y los conocimientos que se imparten puede interesarle un residencial u otro para ampliar sus conocimientos.

En la Verne University (California), se ofrece un programa dirigido a los estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos en Business Strategic Thinking; de Supply Chain Solutions & Challenges en Hogeschool van Amsterdam (Países Bajos); de Retail & Services Marketing en Kean University (New Jersey); de Innovación y Creación de Valor en Pace University (Nueva York); de Emprendimiento e Innovación en Babson College (Boston) – este residencial es de una semana-; de International Finance & New Business Models en ESG, Univérsité du Québec a Montréal (Canadá); de Recursos Humanos en ISCTE (Lisboa) y en Practical Models in Project Management en la Universidad de Texas en San Antonio (EE.UU).

La Dean's List es una iniciativa que se lleva a cabo desde hace tres año y pone de manifiesto cómo EAE Business valora y potencia la excelencia académica entre sus estudiantes y da reconocimiento a los mejores expedientes académicos.

