Presentado en la Complutense el Discovery Tour by Assassin's Creed®, el juego que transforma el Antiguo Egipto en un museo interactivo

Una herramienta accesible a toda persona interesada en el Egipto Antiguo;

Se trata de una nueva herramienta educativa y de entretenimiento que, sin ningún tipo de combate, permite a cualquier persona explorar al completo la recreación en 3D del Antiguo Egipto.

La Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido hoy la presentación del nuevo modo de juego Discovery Tour by Assassin's Creed: Antiguo Egipto (Ubisof), una nueva herramienta educativa y de entretenimiento que permite a cualquier persona explorar al completo la recreación en 3D del Antiguo Egipto de Assassin's Creed Origins, sin ningún tipo de combate o restricción de tiempo y jugabilidad. Discovery Tour by Assassin's Creed: Antiguo Egipto está disponible desde hoy 20 de febrero de 2018 en PlayStation4, Xbox One y PC.

Mostrar el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la educación ha sido el objetivo de esta presentación en la que han intervenido Maxime Durand, historiador de Ubisoft Montreal, quien ha explicado los detalles que hacen del Discovery Tour "una herramienta accesible a toda persona interesada en el Egipto Antiguo; José Ramón Pérez-Accino, profesor de Egiptología en la UCM, que ha avalado la fidelidad con la que Assassin's Creed Origins recrea este periodo histórico clave en la formación de la civilización moderna; Miguel Ángel Alcolea, coordinador del área de Geografía e Historia en el Máster de Profesorado de la UCM y Daniel Mozos, decano de la Facultad de Informática de la UCM, quienes han destacado las posibilidades de este modo de juego como recurso educativo. Además, se ha contado con la visión de los alumnos del área de Geografía e Historia del Máster de Profesorado de la UCM, que han podido probar in situ esta herramienta inmersiva e interactiva con la que aprender sobre el Antiguo Egipto de una manera eficaz.

De Alejandría a Menfis, del Delta del Nilo al Gran Mar de Arena, de la Meseta de Guiza al Oasis de Fayum, el Discovery Tour by Assassin's Creed: Antiguo Egipto permite a los visitantes explorar el rico mundo de este periodo histórico como quieran, o seguir alguno de los 75 tours guiados creados por los equipos creativos de Ubisoft en colaboración con expertos historiadores y egiptólogos. Discovery Tour by Assassin's Creed: Antiguo Egipto es una experiencia única a medio camino entre el entretenimiento y el aprendizaje, cuya interactividad crea un vínculo realmente fuerte con el contenido.

Acerca de Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins está ambientado en el Antiguo Egipto, el periodo más misterioso de la historia. En el papel de Bayek, protector de Egipto, los jugadores recorrerán un mundo abierto viviente y sistémico, y descubrirán los secretos ocultos tras las grandes pirámides, los mitos olvidados, los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos remotos, la historia del origen de la hermandad de los Assassins.

Assassin's Creed Origins en una visión completamente nueva de la franquicia; incluye elementos de acción y rol donde los jugadores suben de nivel, saquean y eligen sus habilidades para personalizar a su propio Assassin experto. La experiencia narrativa renovada brinda a los jugadores total libertad a la hora de elegir y completar las misiones a su propio ritmo; cada aventura cuenta una historia intensa y emocional plagada de personajes pintorescos y objetivos importantes. Con un país entero para explorar, desde los desiertos a los exuberantes oasis, desde el mar Mediterráneo a las tumbas de Giza, los jugadores lucharán contra peligrosos grupos y bestias salvajes mientras recorren esta enorme e impredecible tierra.

