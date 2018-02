El Gobierno introduce la lengua castellana en Cataluña en medio año

Esta medida está ocultando el Pacto por la Educación.

El ministro de Educación afirmaba el pasado viernes 16 de febrero que modificará la resolución de la Consellería de Enseñanza de la Generalitat sobre el procedimiento de inscripción de nuevos alumnos al sistema educativo para asegurar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular con la que sus hijos se formarán, con un 25 por ciento de asignaturas. Esto significa que una asignatura troncal más, además de la Lengua Castellana, se impartirá en el idioma oficial del Estado, lo que supondría aumentar a tres horas a la semana la docencia.

En la actualidad, los alumnos catalanes aprenden catalán como lengua vehicular y reservan dos horas a la semana para la asignatura de Lengua Castellana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato.

El Gobierno central llevará a cabo dicha medida a través del artículo 155, que no solo se encontrará con una revuelta educativa, sino que se enfrenta a un sistema educativo que no está pensado para segregar por idioma. Sin embargo, a pesar de que Educación prepara ya un listado de los centros que podrán acceder a esta medida, todavía no se ha aclarado qué fórmula utilizará. Este debate ha ocultado las negociaciones del Pacto Social y Político por la Educación, a pesar de que antes de las elecciones catalanas el Gobierno ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar algunas competencias en materia de educación.

Se ha abierto una batalla entre PP y Ciudadanos por ver quién defiende mejor el castellano ante la difícil situación que están sufriendo las lenguas cooficiales. El PP catalán garantiza que por cada municipio o zona de escolarización se establezca un centro de Primaria y otro de Secundaria que ofrezca dicha vehicularidad de las lenguas oficiales. Para PSOE y Unidos Podemos lo primordial es el Pacto Educativo y desde sus diferentes posturas opinan que esto perjudica el objetivo principal. Sin embargo, Ciudadanos se mantiene firme y considera prioritario tratar el asunto sobre el uso del castellano en las aulas catalanas, apoyando así al PP. Además, el partido de Rivera anunció una Proposición de Ley en la que piden que no sea obligatorio conocer las lenguas cooficiales a la hora de optar por un puesto de trabajo, idea que fue rechazada por la mayoría de los grupos políticos, incluido el PP.

En la rueda de prensa que ofreció ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, propuso dos actuaciones para tratar de solucionar la situación actual. En primer lugar, desbloquear la Lomce, que se encuentra paralizada por el aclamado pacto por la educación, y que pide el apoyo de las fuerzas de Pedro Sánchez y de Albert Rivera para intentar solucionarlo. Por otra parte, si lo primero no se pudiera conseguir, se obligaría al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo en las que se especificó que la enseñanza del castellano fuera de al menos un 25%.

Baleares y el acceso a la docencia

La ministra de Sanidad se refería ayer a la reacción llevada a cabo por el Gobierno de Baleares, que a la hora de optar a una plaza en un sistema público otorga 6 puntos por hablar Catalán y un punto por tener un máster, como que lo primordial es no tratar al Castellano como una lengua extranjera y conseguir el pleno bilingüismo entre el Catalán y el Castellano.

La reacción de los nacionalistas no se hizo esperar. Con esta acción creen que el modelo lingüístico catalán ha sufrido un "ataque". Tanto el PDeCAT como ERC se han posicionado en contra y han pedido respeto por su lengua. La portavoz de educación del grupo parlamentario socialista en el congreso, Luz Martínez Seijo, considera "una tomadura de pelo" lo que el Gobierno está llevando a cabo trasladando los temas que le interesa para evitar tensiones. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta no ve con buenos ojos la medida de establecer un colegio de enseñanza en castellano por cada municipio e insiste en que"esto solo contribuye a empeorar las cosas".

El proceso está a punto de iniciarse ya que se pretende que esta nueva medida entre en vigor para el próximo curso 2018/2019. Algunos colectivos como el sindicato minoritario AMES o SCC optan por incluir en el proceso de matriculación de los centros una zona en la que los padres puedan indicar que sus hijos aprendan castellano como lengua vehicular. Aproximadamente entre finales de marzo y principios de abril los centros abrirán su período de preinscripción.

No obstante, Educación no entrará en otro de los asuntos más polémicos hasta ahora como es el contenido de los libros de texto, después de que las críticas por parte de padres y profesores hubieran aumentado y alertaran de un posible adoctrinamiento a favor de los nacionalismos.

Ironiza sobre la situación del castellano

Asimismo, la cuestión del castellano y el catalán que está sobre la mesa estos días también ha dado pie al humor. El tuitero Pol Gise (@PoGiseVine) ha publicado un vídeo en tono humorístico donde intenta desmontar los tópicos actuales sobre Cataluña y el castellano.

"Hola, me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir porque estoy ahí runrun runrun pensando dónde coño he aprendido yo a hablar castellano. Os juro que no lo sé. Porque claro, yo pienso: 'a ver, soy catalán, vivo en Cataluña, he estudiado en Cataluña donde todo el mundo sabe que el castellano se discrimina completísimamente, y yo con mi familia siempre he hablado en catalán'", destaca el youtuber.

