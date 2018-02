La Universidad de Salamanca recibe el II Torneo Clasificatorio "First Lego League"

15.000 jóvenes españoles trabajan en equipo el ciclo humano del agua.

La Universidad de Salamanca acogió el pasado sábado una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Salamanca, organizado en colaboración con el Parque Científico de la USAL, que se basó en una competición robótica entre colegios e institutos de Castilla y León.

FIRST LEGO League es un programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir de experiencias de aprendizaje que inspiran a más de 365.000 jóvenes en 90 países de todo el mundo. Los participantes trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos identifican. Los equipos presentan sus propuestas de solución en su Torneo Clasificatorio, donde deberán demostrar también que han integrado los valores FIRST LEGO League.

En ese sentido, lo esencial de este torneo es que los jóvenes descubran y aprendan mediante la experiencia, por ello, el proceso es mucho más importante que el resultado. FIRST LEGO League se basa en qué hacen los equipos (proyecto científico y juego del robot) y en cómo lo hacen (valores FIRST LEGO League). Por ello, FIRST LEGO League es mucho más que robots.

Este año, se celebrarán 33 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España y en ellos participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que este año se celebrará en Logroño, los días 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

Cada temporada FIRST LEGO League propone la temática del desafío que responde siempre a un problema de la actualidad. En esta 12ª edición de FIRST LEGO League, 15.000 jóvenes españoles se sumergirán en el mundo de la gestión del agua con el Desafío HYDRO DYNAMICS y explorarán dónde y cómo encontrarla, cómo transportarla, cómo hacer uso y cómo gestionarla. En el marco de esta temática, el Grupo Suez y la Escuela del Agua han querido sumarse como colaboradores temáticos de esta gran aventura de ciencia y tecnología para jóvenes en España.

Asimismo, los más pequeños de 6 a 9 años también participan en esta fascinante aventura. El programa FIRST LEGO League Junior propone despertar su curiosidad, fomentando el descubrimiento y el cuidado del mundo que les rodea. 23 eventos FIRST LEGO League Junior se organizarán en diferentes ciudades de España para conocer las propuestas de mejora de estos pequeños gigantes de la creatividad.

El aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación son clave para que los jóvenes se preparen para su futuro. FIRST LEGO League proporciona a los jóvenes todas esas herramientas para que progresen a nivel formativo y personal despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender. Una oportunidad única para que se conviertan en los profesionales que resolverán los retos del mañana.

FIRST LEGO League está impulsado en España, desde el año 2006, por Fundación Scientia que en colaboración con universidades, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación (los socios FIRST LEGO League) organizan el programa por todo el territorio. La evolución del programa a lo largo de estos 12 años ha sido de crecimiento, siendo hoy España el país de Europa con mayor participación en número de equipos.

Además, FIRST LEGO League es mucho más que robots porque es vocaciones STEM, es habilidades y competencias del s. XXI, es diversión y experiencia vital, es oportunidad de futuro, pero, sobre todo, es una gran comunidad formada por participantes, familiares, entrenadores, voluntarios, universidades y socios FIRST LEGO League, así como entidades y empresas colaboradoras que, cada año, hacen posible que esta emocionante aventura sea posible en España.

FIRST LEGO League quiere despertar el interés por la ciencia y la tecnología de todos los jóvenes de España, sin excepción, para que todos tengan la oportunidad de crecer en valores, competencias y conocimiento.

En ese sentido, la Fundación Scientia, consciente de la difícil realidad que viven muchos jóvenes en España y de que la ciencia y la tecnología no son una prioridad en sus vidas, ha puesto en marcha un Plan Social para integrar alumnos de centros educativos de difícil desempeño de España al programa FIRST LEGO League con el objetivo de iniciarles en las STEM y fomentar en ellos el desarrollo de habilidades y competencias como el compañerismo y el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad, el esfuerzo y la tenacidad.

Durante tres años, el Plan Social integrará a 50 centros de difícil desempeño de España, becando a 1.000 alumnos para que tomen parte de FIRST LEGO League. La experiencia es hoy una oportunidad para ellos y Fundación Scientia quiere acercar esta oportunidad a todos los jóvenes, sin excepción, porque el talento no tiene condición.

PUBLICIDAD