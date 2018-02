La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil lucha por mantener su título

La UPM es líder en ingeniería civil, según el Ranking of World Universities

La ETSIC no cuenta con ninguna certificación internacional exigida

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha transmitido a la Escuela Técnica Superior (ETSIC) de Ingeniería Civil que quiere matrícula cero para el próximo curso 2018/2019 para curso título de Ingeniería Civil.

Desde el Rectorado de la UPM indican que "no se ha hablado de cerrar la escuela. De hecho, la propia Junta de Escuela aprobó un nuevo nombre de la titulación, según lo que se había comunicado al rectorado".

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC) de la zona de Madrid ha contado, en exclusiva, a Ecoaula que el próximo 22 de febrero la Universidad Politécnica de Madrid convoca su Consejo de Gobierno donde aparece como uno de los puntos del orden del día la propuesta de eliminación del Título de Grado en Ingeniería Civil. Entre otras cuestiones, en esa reunión el órgano de gobierno que establece las líneas estratégicas y programáticas de la misma, hablarán sobre los trámites correspondientes con el cambio de denominación del Instituto de Fusión Nuclear por el de Instituto de Fusión Nuclear "Guillermo Velarde" o la propuesta y aprobación de títulos propios.

La semana pasada hubo una manifestación en la Asamblea de Madrid, convocada por la delegación de estudiantes de la ETSIC en la que solicitaban a los diputados regionales que ejercieran presión para que este título no se elimine.

CITOPIC, asimismo, indica que "el rectorado ha indicado que el Personal de Administración y Servicios y los docentes pasarán a otras escuelas y se les asignarán rápidamente nuevas funciones".

Ingeniería Civil y Territorial, líder en Shanghai

Cabe destacar que la UPM es líder en ingeniería civil, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como 'Ranking de Shanghai'. La clasificación sitúa a la UPM en el quinto puesto a nivel mundial en el campo de la Ingeniería Civil (Civil Engineering), convirtiéndola en una de las cuatro universidades españolas que se sitúan entre las 10 mejores a nivel global en algún área de conocimiento. Concretamente, el título que destaca es el de Ingeniería Civil y Territorial.

Con la adaptación de Bolonia, la UPM fue la única universidad pública que mantuvo una escuela para lo que era antiguamente la ingeniería técnica y otra para la superior. En este caso, la primera es la que se encuentra en Calle de Alfonso XII, 3 y 5, y la segunda, la que se encuentra en Ciudad Universitaria.

Ambas titulaciones son habilitantes para la profesión. Desde el rectorado indican que la titulación de ingeniería civil "no desaparece porque se mantiene la oferta de esta formación". También, cabe destacar que la demanda de las dos titulaciones no llegaba a cubrir la oferta que existía, por lo tanto, la universidad fusiona ambos estudios para optimizar recursos. "No desaparece Civil. Hablamos de algo estrictamente académico, de organización interna de la universidad".

Además, la ETSIC no cuenta con ninguna certificación internacional exigida para los ingenieros, es decir, un reconocimiento a los egresados para que se homologue a nivel internacional. Sin embargo, la otra escuela cuenta con todos los certificados exigidos a este tipo de centros.

Los pasos a seguir ahora son, que la escuela técnica tiene que presentar un nuevo plan de estudio con una titulación que aporte algo diferente a lo que ya se oferta en la UPM.

Asimismo, la universidad quiere que los alumnos de esta escuela estén tranquilo porque van a poder completar sus titulaciones en su escuela. Además, remarcan que no se cerrará este centro porque nunca ha sido su objetivo.

Javier Olmedo, director de la ETSIC, dimitió hace 20 días por este motivo. El subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras, Rafael Martínez, indica que "en el resto de universidad la consecución de los títulos que venía de antes Bolonia se adaptaron a cuatro años de grado en las mismas escuelas, no habiendo este problema de mantener dos escuelas con sus correspondientes costes". Asimismo, declara "que las posibilidades que les había ofrecido el rectorado han sido una fusión/integración, cambio de nombre por el de Ingeniería en Construcción de Infraestructuras Civiles (que no ha salido aprobado por la junta de la escuela) o matrícula cero para el curso siguiente". En este momento, están negociando las posibilidades de poder permanecer tal y como ahora. Martínez manifiesta que "esto no se puede hacer tan rápidamente, que tiene que ser meditado, sea cualquier opción de las que están encima de la mesa".

En un comunicado, CITOPIC, declaraba que están en contra de minusvalorar o directamente suprimir los grados "finalistas" dirigidos al ejercicio de la profesión, para potenciar aquellos que están dirigidos a servir como "puente" hacia los másteres habilitantes. "Como decano de la Zona de Madrid del CITOPIC, veo con enorme preocupación el empobrecimiento que se va a acometer en la UPM, pues ante su decisión se dará el hecho insólito en la historia de la profesión que en la Universidad pública madrileña sólo se podrá estudiar una de las tres especialidades que ofrecen hoy nuestros estudios con argumentos en absoluto creíbles", denuncia Alejandro Alañón Juárez.

Diferencias entre las titulaciones

El título de Ingeniería Civil de la ETSIC es un título oficial expedido por el Ministerio de Educación y cumple con la Orden CIN para poder ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (ITOP). El titulo cuenta con tres especialidades: Construcciones Civiles y Transportes y Servicios Urbanos, Construcciones Civiles e Hidrología e Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos. Sus egresados están capacitados para realizar funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación de obras en el ámbito de la Ingeniería Civil. Su formación les permitirá comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública. Podrán emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas para conseguir la mayor eficacia en la construcción, dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los usuarios de la obra pública. Adquirirán la capacidad para aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral, el conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y la capacitación para analizar y valorar las obras públicas y la construcción en general.

Por su parte, el título en Ingeniería Civil y Territorial cuenta con diferentes especialidades también, de las que se debe escoger una: Construcciones Civiles (ingeniería estructural, puentes, túneles, cimentaciones), Transportes y Servicios Urbanos (carreteras, ferrocarriles, tráfico, explotación portuaria) e Hidrología (presas, infraestructuras hidráulicas y marítimas, energía y centrales). La especialidad se concentra en el cuarto curso, que es también el curso destinado a los intercambios internacionales y las prácticas en empresa. El objetivo de este programa es formar ingenieros con una preparación generalista sólida en todas las áreas tecnológicas de la ingeniería civil (estructuras, transporte, hidráulica, ingeniería marítima, sanitaria, medioambiental y urbanismo), que les permita desempeñar el ejercicio profesional y continuar con garantías los estudios del Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Este grado es la titulación de referencia para la admisión al Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, a la vez que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

El equipo de la propia ETSIC manifiesta que el grado que se imparte en sus escuela es más práctico y el otro, más teórico.

