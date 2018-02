El papel que juegan los colegios ante los trastornos infantiles

Los colegios deben saber adaptarse a las necesidades de cada niño.

Según el informe "La salud mental en la educación: un problema no hablado de nuestra era", el problema de estigmatizar las enfermedades mentales en los colegios hace que tanto alumnos como profesores traten de callar su condición por miedo a ser discriminados, y muchas veces es así. Los niños constituyen la población más vulnerable para los trastornos y los problemas psicológicos, ya que no perciben que puedan sufrirlos y como consecuencia, no acuden a ningún profesional.

Es necesario concienciar tanto a padres como a educadores de los síntomas que pueden presentar para poder actuar, en lugar de simplemente etiquetarlos con un calificativo negativo o juzgarlos de forma equivocada. Uno de los trastornos más frecuentes en niños y adolescentes es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es el trastorno neurobiológico más común en niños en España. Es característico de personas que cambian constantemente de una actividad a otra, que parece que no prestan atención cuando los demás hablan o que comienzan varias tareas sin llegar a terminar ninguna. Algunos de sus síntomas son la impulsividad, falta de atención o hiperactividad. Estos dos últimos llevados a cabo en la escuela pueden provocar deficiencias académicas y problemas en las relaciones personales.

Lo padecen entre un 2 y un 5% de la población infantil

Este trastorno constituye, junto a la alergia infantil, las patologías con mayor frecuencia dentro de este sector de corta edad. Por ello, conviene saber cómo enfrentarse a este desorden del niño para saber tratarlo de la mejor forma posible. Las personas que viven con el TDAH no tienen sentido interno del tiempo por lo que les resulta imposible usar su pasado para pensar en el futuro. Tienen grandes dificultades en la comprensión, para entender lo que oyen o leen. En cuanto a las emociones, estos niños las muestran mucho más que cualquier otro. Así como la rabia, el enfado, la tristeza, deben ser controlados para permitirles tener relaciones sanas. Además, la motivación ocupa un lugar complicado en este trastorno, que se vuelve insuficiente y finaliza en una falta de persistencia hacia el objetivo.

A pesar de que en ocasiones disminuye con la edad, existen casos en los que se agrava durante la adolescencia. En datos concretos, según el Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, más del 80% de los niños que lo padecen, lo continuarán teniendo en la adolescencia, y entre el 30-65% lo presentarán también en la edad adulta. Los docentes pueden llegar a tener la sensación de que no se les escucha o de que no hacen los ejercicios porque no quieren. Sin embargo, cuentan con la capacidad intelectual para realizarlos, pero no con la suficiente capacidad atencional. No obstante, es imprescindible tener mucha paciencia para tratar con ellos e intentar no practicar ejercicios de corto tiempo. Además, es importante para el niño que se puedan adaptar espacios, itinerarios, actividades y profesorado especializado a sus necesidades en el centro.

Otro de los aspectos que más destaca en relación con este trastorno es que en la actualidad parece que cada vez son más los niños que lo sufren. Sin embargo, esto puede ser por la preocupación social de la salud actual, que es muy superior a la que había en años anteriores.

Los miedos son un factor casi constante en el desarrollo humano y a lo largo de la infancia aparecen diferentes tipos que hay que tratar antes de que se vuelvan negativos para el niño. Los trastornos de ansiedad experimentan por lo general miedo, pena o impotencia que puede durar largos periodos y afecta a los más pequeños, aproximadamente a uno de cada ocho niños. A menudo se presentan con otros trastornos como la depresión, trastornos de la alimentación y el TDAH. Sobre todo, está estrechamente ligado al trastorno de pánico, que puede presentarse de forma inesperada y espontánea.

Los niños con ansiedad suelen estar preocupados por aspectos personales, se llegan a sentir raros e incomprendidos por culpa de sus ideas. Estos pensamientos les generan sentimientos negativos y agobios que les bloquean y les impiden avanzar, lo que afecta a su rendimiento escolar. Es necesario poder identificar los síntomas antes de que afecten su vida de forma notable. Según el Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, este trastorno se encuentra en la infancia entre 5,6% y 21% y las niñas lo sufren con más frecuencia.

Uno de cada 160 niños es autista

El autismo es otro de los trastornos que pueden sufrir los niños a edades tempranas. Está caracterizado por el aislamiento social, dificultades para comunicarse y patrones estereotipados de conducta. Se define como un conjunto de trastornos que afectan el desarrollo neurológico, a los que se les conoce con el nombre de "trastorno del espectro autista" (TEA). La principal característica es que afecta la interacción social y la comunicación, además de tener problemas de conducta, ansiedad, depresión, etc. Un niño autista buscará en todo momento aislarse de las personas, no mantendrá conversación con niños de su edad porque tendrá muchas dificultades para comunicarse en general.

El aprendizaje de un niño autista no debe ser en solitario, se debe crear una atmosfera inclusiva. Un aspecto fundamental para conseguirlo es respetar sus patrones de conducta respecto al tiempo, ritmos y hábitos. Por ejemplo, el juego y las tecnologías ayudan a que esta inclusión escolar y social de los niños sea más eficaz.

