La Universidad de Salamanca recibe el II Torneo Clasificatorio "First Lego League"

Comenzará a las 9:00 h. y se clausurará a las 13:00 h.

La Universidad de Salamanca y el Parque Científico organizan una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Salamanca, una competición robótica entre colegios e institutos de Castilla y León.

La ceremonia de apertura a las 9:00 h. dará comienzo al torneo que se clausurará a las 13:00 h. con la entrega de premios. Los medios podrán pasarse por el evento durante todo el día para sacar imágenes de la competición robótica, entrevistar a los jóvenes, entrenadores, etc. FIRST LEGO League es un programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir de experiencias de aprendizajes diferentes que inspiran a más de 365.000 jóvenes de 90 países de todo el mundo. Los participantes trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos identifican. Los equipos presentan sus propuestas de solución en su Torneo Clasificatorio, donde deberán también demostrar que han integrado los valores FIRST LEGO League. Lo esencial de este torneo es que los jóvenes descubran y aprendan mediante la experiencia, por ello, el proceso es mucho más importante que el resultado. FIRST LEGO League se basa qué hacen los equipos (Proyecto científico y Juego del robot) y en cómo lo hacen (Valores FIRST LEGO League).

PUBLICIDAD