José Luis López de Silanes anima a "hacer de nuestra universidad un centro de excelencia"

Acto de entrega de los X Premios del Consejo Social de la UR.

José Luis López de Silanes, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, ha animado a "seguir poniendo todos los esfuerzos para hacer de nuestra universidad un centro de formación superior de excelencia, que siga contribuyendo a la competitividad de nuestra Comunidad y de nuestro país".

El Salón de Actos de la Fase IV del Complejo Científico ha acogido el viernes 16 de febrero de esta décima edición de los Premios del Consejo Social de la UR, presidida por José Ignacio Ceniceros, jefe del Ejecutivo regional; y que ha contado con la presencia de Julio Rubio, rector de la Universidad de La Rioja, el presidente del Consejo Social de la UR, José Luis López de Silanes; y autoridades civiles ya académicas.

Como ha recordado López de Silanes, esta convocatoria anual de galardones "reconoce a los mejores estudiantes, así como las mejores prácticas de la comunidad universitaria, en su actividad docente e investigadora, y también su capacidad de transferencia de conocimiento".

A lo largo de su discurso, el presidente del Consejo Social de la UR ha hecho un resumen de la actividad de este órgano de participación de la sociedad en el campus, así como del Campus de Excelencia Internacional, del que es presidente honorífico desde 2016.

"Con la organización de estos premios –ha destacado José Luis López de Silanes-, desde el Consejo Social tratamos de promover también una mayor colaboración entre la Universidad de La Rioja y la sociedad, que es una de las principales misiones que tiene asignada desde su constitución en 1997".

Por su parte, Julio Rubio García, rector de la Universidad de La Rioja, ha señalado cómo el Consejo Social de la UR es «un órgano colegiado, con competencias bien definidas» pero al que su presidente, José Luis López de Silanes, que le ha dado «un impulso muy especial», en particular promoviendo la creación y mantenimiento de estos premios.

Tras felicitar a cada uno de los premiados, el rector ha concluido su discurso señalando cómo todos estos son un ejemplo "para presentar a la Universidad de La Rioja como lo que realmente es: la sede del conocimiento en la que las iniciativas individuales se conjugan con estrategias colectivas, siempre teniendo como fin el bien común".

En esta novena edición han concurrido 18 candidaturas para las seis categorías existentes. El fallo del jurado ha sido el siguiente:

- PREMIO A LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. Este galardón ha recaído en Bodegas Riojanas, que suscribió en 2005 un convenio de colaboración gracias del cual se han desarrollado varios proyectos de investigación sobre el control de fermentación y seguimiento del envejecimiento del vino, la determinación de la huella sensorial o la producción de uvas con más resveratrol. Además, ha firmado tres contratos de I+D por valor de 148.000 euros con grupos de investigación de Química y de Agricultura y Alimentación. Actualmente desarrolla un proyecto sobre gestión de riego y estrés hídrico del viñedo, por un importe de medio millón de euros y al amparo de las ayudas de la ADER. Por otro lado, desde 2004 Bodegas Riojanas acoge el Curso de Otoño de Enología "Ciudad de Cenicero". Así mismo, ha contado con estudiantes en prácticas y ha contratado a titulados. Finalmente, Pablo Orio, director de I+D, defendió su tesis doctoral en 2010 sobre el efecto del deshojado precoz en las variedades de tempranillo, mazuelo y graciano. Este premio es de naturaleza honorífica, sin dotación económica y con una placa acreditativa.

- PREMIO AL ESTUDIANTE. Este galardón ha recaído en Jonatan González García, graduado en Estudios Ingleses con 21 matrículas de honor y 9 sobresalientes, Premio Extraordinario Fin de Grado 2014-2015, Premio a la Excelencia académica (Artes y Humanidades) del Gobierno de La Rioja y Premio Extraordinario Fin de Máster 2015-2016 en Estudios Avanzados en Humanidades (especialidad en Estudios Ingleses) por la UR. Ha disfrutado de cuatro becas y contratos de investigación (MECD, UR y Gobierno de La Rioja), es autor de varios artículos científicos y está coeditando una obra del Poeta Laureado de la Reina Victoria e hispanista inglés Robert Southey (1774-1843) para la editorial británica Routledge. Ha participado en la organización de congresos, actividades culturales y académicas en la UR, además de colaborar con la Asociación Riojana de Lectores, Escritores y Artistas. Actualmente cursa estudios de Doctorado con un contrato FPI-UR/CAR. Este premio está dotado con 600 euros y placa acreditativa.

- PREMIO A LA INNOVACIÓN DOCENTE. Este galardón ha recaído en la profesora Clara Jiménez Gestal, del Departamento de Matemáticas y Computación, por la coordinación del proyecto "Virtualización de asignaturas del Máster en Formación del Profesorado"; en el que han colaborado Alicia Pérez de Albéniz, Almudena Fernández, Andrés Canga, Aurora Martínez, Delia Gavela, Eduardo Fonseca, Edurne Chocarro, Fermín Navaridas, Joaquín Giró, José Manuel Sota, María Asunción Barreras, María Asunción Jiménez, Rebeca Lázaro y Zaida Vila. Este proyecto se planteó con el objetivo de facilitar el proceso de virtualización de este máster coordinando las actuaciones de los profesores implicados, y proporcionando apoyo y formación a los docentes para el manejo, con el mayor aprovechamiento posible, de las herramientas virtuales que ofrece la plataforma de la UR; así como analizando la satisfacción del estudiantado y del profesorado afectado por la virtualización. El cambio de un modelo docente presencial a otro semipresencial en este máster ha supuesto un aumento en la matrícula. Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.

- PREMIO AL INVESTIGADOR EMERGENTE. Este galardón, que reconoce la trayectoria de los investigadores menores de 40 años, ha recaído en Fernando Antoñanzas Torres, ingeniero superior y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja que, actualmente, se encuentra en la Pontificia Universidad Católica de Chile con un contrato postdoctoral. Ha recibido el Premio al Estudiante del Consejo Social 2010 y el 2º del Concurso de Proyectos Fin de Carrera 2009. Su línea de trabajo está centrada en el modelado y predicción de la radiación solar y la energía solar fotovoltaica. Ha participado en tres proyectos de investigación y realizado tres estancias: en CIEMAT (España), Universidad de California San Diego (EEUU) y en el Joint Research Centre de la Comisión Europea (Italia). Es autor de 26 artículos internacionales y de once capítulos en libros científicos y es revisor habitual de revistas y congresos científicos del área solar. Ha presentado 21 ponencias en congresos internacionales y seis en nacionales. Este premio está dotado con 2.000 mil euros y placa acreditativa.

- PREMIO A EQUIPOS INVESTIGADORES CONSOLIDADOS. El jurado ha decidido otorgárselo a un equipo de 5 investigadores del Grupo "Modeling and Simulation in Science and Engineering" (MAS: Modelado y Simulación en Ciencia e Ingeniería) formado por los profesores Emilio Jiménez Macías, Julio Blanco Fernández, Juan Carlos Sáenz-Díez Muro, Mercedes Pérez de la Parte y Eduardo Martínez Cámara, de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de La Rioja. Es un equipo con gran potencial en el ámbito de la investigación pura, aunque con destacadas aportaciones en transferencia del conocimiento. Su ámbito de trabajo es la simulación aplicada a sectores relevantes de la economía regional como: vino, metal, energía y calzado. Han elaborado 72 patentes, han publicado 75 artículos en revistas indexadas, han llevado a cabo 62 proyectos de I+D+i a través de la OTRI de la UR, han dirigido 38 tesis doctorales y han participado en 3 proyectos europeos y 3 nacionales y uno regional resididos en la UR (más otros ocho no resididos en la UR). Actualmente lideran y presiden el grupo nacional de Modelado y Simulación, y el Grupo Europeo (EUROSIM), que celebrará en 2019 en la UR el Congreso Europeo de Simulación. Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.

- PREMIO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. El jurado ha decidido otorgárselo a Eva Tobías Olarte, profesora del Departamento de Derecho, por su Diagnóstico de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este proyecto, fruto de la colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, ha tenido como objetivo principal la captura de una primera fotografía de los aspectos estratégicos de la igualdad de género en nuestra región. El trabajo –basado en la realización de entrevistas y reuniones con personal de la administración pública, actores claves de la región y la ciudadanía en general- incide en uno de los ejes básicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como es la Igualdad de Género. Este premio está dotado con 2.000 euros y placa acreditativa.

