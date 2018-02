La Universidad de Salamanca acoge el estreno mundial de "And I heard a voice"

Interpretada por Ars Nova Copenhagen en el concierto del próximo 18 de febrero.

La formación danesa Ars Nova Copenhagen, dirigida por Paul Hillier, estrenará a nivel mundial el próximo domingo, 18 de febrero, en la Capilla Fonseca, "And I heard a voice", la obra que el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Universidad de Salamanca han encargado conjuntamente al célebre compositor estonio Arvo Pärt, precursor de la música minimalista sacra.

En este concierto, incluido dentro de las actividades programadas para conmemorar el VIII Centenario de la institución académica –catalogado como acontecimiento de Estado- el grupo Ars Nova Copenhagen interpretará 'Old World, New World. Música de Europa y de las Américas', obras vocales antiguas y modernas del Viejo y Nuevo Mundo, que abarcan cinco siglos de música, con piezas entre las que se encuentran otras dos producciones de Arvo Pärt, de 2012 y 2015, y obras de Hernando Franco, Manuel de Sumaya, Alonso Lobo, Abraham Wood, Christian Wolff y John Cage.

"El lema del VIII Centenario encuentra en la música un espejo donde reflejarse" indica Bernardo García-Bernalt, director de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca. "Diremos ayer, por el peso singular que ha tenido la música en los ochocientos años de historia del Estudio salmantino, y diremos mañana por la proyección de futuro que encuentra la música en esta institución gracias a la estrecha colaboración entre el Centro Nacional de Difusión Musical y la Universidad de Salamanca, colaboración que se cristaliza en la organización de la quinta temporada del ciclo "Salamanca Barroca', tras el rotundo éxito de las pasadas ediciones, y del programa extraordinario "Salamanca 800", en el que se incluye este importante estreno absoluto".

Para García-Bernalt "con esta obra de Arvo Pärt la Universidad de Salamanca incrementa y actualiza un importante patrimonio musical que prácticamente se remonta a la época de su fundación. Un patrimonio que no pocas veces está vinculado a efemérides extraordinarias, como la presente ".

Tras su estreno en Salamanca, el programa se repetirá en Madrid, dentro del ciclo Series 20/21 que el CNDM programa en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (lunes 19 de febrero, 19:30 horas) y en Badajoz, como actividad del IX Ciclo de Música Actual (martes 20 de febrero, 20:30 horas).

Arvo Pärt (1935, Estonia) es considerado el precursor de la música minimalista y uno de los representantes más radicales de la vanguardia soviética. Su música ha experimentado un profundo proceso evolutivo, desde la música neoclásica para piano al uso individual de la dodecafonía, la composición con masas sonoras, música aleatoria y la técnica de collage. En 1976, tras el estudio intensivo del canto gregoriano, la Escuela de Notre-Dame y la polifonía vocal clásica, apareció con un nuevo y extremadamente original lenguaje musical que llamó tintinnabuli (tintinnabulum – "campanilla", en latín) y que ha marcado su obra hasta hoy.

Pärt es muy conocido por sus trabajos para bandas sonoras cinematográficas, más de cincuenta hasta la fecha, entre los que se encuentran La gran belleza (2013), de Paolo Sorrentino; Les Amants du Pont-Neuf, de Léos Carax (1991); Swept Away, de Guy Ritchie (2002); Gerry, de Gus van Sant (2003); Soldados de Salamina, de David Trueba (2002); Elegy, de Isabel Coixet (2008) y, más recientemente, en Los Vengadores, de Joss Whedon (2015). Pärt es doctor honoris causa por la Universidad de Oxford desde 2016.

Ars Nova Copenhagen fue creado en 1979 y es ampliamente reconocido como uno de los mejores conjuntos vocales del mundo. Desde 2003 su director principal y artístico es el aclamado director británico Paul Hillier, aunque también han trabajado con Bo Holten y Tamás Vetö (sus dos directores principales anteriores), Kaspars Putnins, Andrew

Lawrence King, Anthony Rooley, Kees Boeke, Michael Bojesen y Søren K. Hansen así como con otros directores invitados.

El conjunto está especializado en la interpretación de Música Coral Polifónica del Renacimiento y en la música vocal contemporánea, además de construir colaboraciones con artistas creativos de diferentes ámbitos como el teatro, el cine y el ballet y cultivar nuevas formas de interpretación de conciertos y repertorios innovadores. Sus interpretaciones del conjunto se caracterizan por la precisión y un sonido que capta atención a nivel mundial. Con un ciclo de conciertos anual en Copenhague y Aarhus, numerosos conciertos en el resto de Dinamarca y frecuentes giras internacionales, el conjunto está más solicitado que nunca. En 2015 Ars Nova realizó una larga gira en China con más de diez conciertos como parte significante de la campaña cultural danesa en el país y en 2016 participó en la Nord Choir Expedition presentando a punteros coros y conjuntos vocales nórdicos en cada una de las capitales nórdicas. Sus próximas giras incluyen España y EEUU.

Ars Nova ha grabado numerosos CDs que han recibido múltiples premios, incluyendo un Grammy para "The Little Match Girl Passion", con música de David Lang (Harmonia Mundi). Sus discos más recientes son "Songs for Choir", del compositor danés Carl Nielsen (Dacapo Records); "Gallos y Huesos", con música de Pablo Ortiz (Orchid Classics) y "First Drop", un nuevo CD en directo con música de Howard Skempton, Michael Gordon, David Lang, Kevin Volans, Pablo Ortiz, Louis Andriessen, Gabriel Jackson, Steve Reich y Terry Riley (Cantaloupe).

Durante muchos años Heinrich Schütz ha ocupado un importante lugar en el repertorio de Ars Nova y entre 2008 y 2011 el conjunto grabó sus obras "dramáticas" completas para las festividades de Pascua y Navidad. Estos cuatro CDs, también disponibles como recopilatorio, han obtenido entusiastas críticas por parte de la prensa especializada internacional. Otras notables publicaciones discográficas recientes son Creator Spiritus con música de Arvo Pärt (Harmonia Mundi) y The Golden Age of English Part Songs (Dacapo Records).

La Universidad de Salamanca cumple 800 años, lo que la convierte en la primera de las universidades españolas y una de las más longevas del mundo. Celebra por ese motivo sus ocho siglos de historia, que lo son también del sistema universitario de nuestro país.

Bajo la Presidencia de Honor de los Reyes de España, la efeméride, catalogada como acontecimiento de Estado, desarrolla un programa que tiñe la ciudad de eventos con los que se pretende recordar los orígenes de la más antigua de las universidades hispanas.

La Universidad de Salamanca pone de relevancia sus valores como cuna del Humanismo y patria intelectual de recordados estadistas, su riqueza patrimonial y su condición de pionera y líder en la enseñanza del Español sin perder de vista objetivos estratégicos de la celebración como el liderazgo internacional en Educación Superior, el fomento de la excelencia académica, la puesta en valor y recuperación del patrimonio y las infraestructuras o la promoción nacional e internacional de la institución académica salmantina.

