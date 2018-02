27 horas "encerrados" para resolver un problema de Física a contrarreloj

El rector José Antonio Mayoral inaugurará esta sesión.

Un total de 44 estudiantes del Grado de Física de la Universidad de Zaragoza pasarán este fin de semana "encerrados" durante 27 horas para intentar resolver un problema de Física dentro del I Physicathon universitario "Physics Around the Clock". Esta sesión maratoniana comenzará este sábado a las 10h en el Edificio de Matemáticas, tras las palabras de bienvenida que el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el decano de la Facultad de Ciencias, Luis Oriol, entre otras autoridades, dedicarán a estos jóvenes participantes y la breve ponencia del físico investigador Carlos Pobes, del ICMA.

Los asistentes a este hackathon aplicado a la Física, organizados en equipos de 4, deberán elegir uno de los dos problemas que se presentarán y resolverlo a lo largo de 27 horas sin interrupción (desde las 9:30 del sábado hasta las 19:30 del domingo), de forma que por la noche puedan continuar trabajando, aunque se habilitará un espacio de descanso, y se les proporcionará las comidas, cena y el desayuno durante la competición. Los problemas han sido propuestos por el equipo organizador en colaboración con un grupo de 7 profesores que además constituyen el jurado. Cada equipo deberá plasmar los resultados en formato "paper" y, posteriormente, deberán defenderlo de forma oral en la tarde del domingo.

La filosofía del proyecto es dar la oportunidad de poder discurrir una solución original a un problema que a primera vista parece inabarcable, buscando una mezcla de rigurosidad científica, originalidad y creatividad. Los participantes dispondrán de todos los recursos bibliográficos que consideren oportunos y se les animará a que se ayuden de técnicas numéricas (programación) para resolver el problema. Hay que tener en cuenta que los problemas propuestos no poseen una solución concreta y única, sino que están planteados de forma que permiten hacer un estudio con diferentes enfoques, todos igualmente válidos en mayor o menor medida.

La respuesta ha superado las expectativas de los organizadores, cuatro estudiantes de Física: Fernando Lorén, Juan Román, Marcos Serrano y Mateo Uldemolins. "Con este evento queremos fomentar las actividades extraacadémicas en el Grado de Física, uniendo a alumnos de todos los cursos y por el reto y la diversión que supone para los participantes", explica Marcos Serrano, quien no esconde su pasión por esta materia. "La Física me parece muy atractiva porque se dedica al estudio y la observación de la Naturaleza y se estudia lo que sucede con leyes matemáticas. Yo decidí estudiar Física en segundo de bachillerato desde que me explicaron la hipótesis de "De Broglie". Me encantó".

Y este entusiasmo se ha visto respaldado por el profesorado y autoridades del campus así como por el respaldo de patrocinadores como Fibercom, Hiberus, Colegio Oficial de Físicos y Fundación Ibercivis.

