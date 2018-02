Pedro Nonell Torres, EENI: "Energías renovables y diseño son los campos donde hay que formarse en este momento"

La EENI (The Global Business School) es una escuela creada en 1995. Cuenta con alumnos en más de 100 países a los que les enseñan a buscar una nueva globalización más abierta y democrática. Su presidente, Pedro Nonell, indica que "el modelo de universidad española está anticuado, no es dinámico. La especialización que se da en las escuelas les permite dedicar sus recursos a ser buenas en su campo".

Pedro Nonell Torres, presidente y fundador de la EENI

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

Sí. Ha dado lugar a un cambio de negocio al que las escuelas deben adaptarse.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

De todo tipo, desde el recién licenciado que desea completar su formación con un master a profesionales que buscan actualizar sus conocimientos o que por no haber realizado sus estudios en su momento, desean matricularse ahora. Hay perfiles de personas que habiendo estudiado otras especialidades ven en el negocios internacionales una salida laboral de futuro (por ejemplo licenciados en traducción e interpretación).

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

Se debe ayudar a los alumnos a encontrar un mejor trabajo centrándonos en las necesidades de éstos. Un estudiante de España no tiene las mismas necesidades formativas que otro de Marruecos. Hay que adaptar las formaciones a los mercados y a lo que las empresas de éstos demandan. El grado de adaptación dependerá de cada estudiante, país y programa formativo. La EENI tiene definidos 180 perfiles de adaptación a países. Asimismo, creemos firmemente en la creación de valor conjunta que se basa en diseñar el programa que más se ajusta a las necesidades formativas y laborales del estudiante. Bajo la supervisión de la EENI, el estudiante diseñar su propio programa formativo (definiendo conjuntamente la personalización de contenidos, modalidad, precios, duración) y por tanto cumplir mejor con sus objetivos personales para finalmente encontrar un mejor puesto de trabajo.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

El directivo presente busca formación práctica y útil en su trabajo. Pienso que en el futuro seguirá buscando Este tipo de formación pero además flexible, que le permita compaginar trabajo y formación y adaptada a sus necesidades particulares (one to one).

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

Se haya inmersa en todos los campos. De hecho EENI utiliza los medios digitales absolutamente para todo. Del disquete de los primeros años ya ni nos acordamos. Ahora todo está en la nube. Hace unos años era impensable que alumnos de áreas rurales de África estudiaran con nosotros. Hoy en día, gracias a las tecnologías esto es posible.

¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?

Es un producto muy consolidado y debe seguir existiendo.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Negocios internacionales, tecnologías de la información, energías renovables, diseño

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Si hablamos a nivel oficial, España deja mucho que desear. Las escuelas estamos apartadas en un segundo plano por las administraciones. No existe un registro oficial de escuelas que ofrezca confianza a los alumnos. Se prima a las Universidades y a sus centros adscritos, instituciones a las que se les otorga la posibilidad de ofrecer formación oficial y propia. Las escuelas que deseen ofrecer cursos oficiales deben solicitarlo a alguna universidad para que haga de intermediaria, y eso encarece los precios. Por supuesto que tenemos buenas escuelas, pero no se les da el reconocimiento oficial necesario.

¿Qué opina de los Moocs?

Está bien que existan pero de alguna manera se debe evaluar al alumno, y es cuando se debe pagar por este servicio. Lo normal es que una vez finalizado el curso, el estudiante solicite un certificado.

¿Y de los rankings educativos?

Uf!. He perdido la cuenta de cuántos hay ..

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

Pienso que el modelo de universidad española está anticuado. Las universidades no son dinámicas, su multidisciplinariedad les hace pagar un alto coste, tienen exceso de personal, de infraestructuras, etc. El modelo de tener una universidad delante de casa que se ha potenciado es las últimas décadas es costoso. La especialización de las escuelas les permite dedicar sus recursos a ser buenas en su campo.

¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?

Sí, sobre todo en el extranjero. Se basan en ofrecer formación en la que cada parte se ocupa de poner profesores en determinadas asignaturas. EENI aporta la plataforma y todos los materiales educativos. Cada institución emite su diploma.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

Los programas de master en negocios internacionales

Formación: Ingeniero Eléctrico y master en comercio internacional

Trayectoria: Ha trabajado en empresas de automoción y como profesor de comercio internacional universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu i Fabra, Universidad Belgrano, etc.

En 1995 fundó la EENI de la que es su actual presidente.

Colabora como conferenciante en congresos internacionales.

Aficiones: Trial y piano (es un amante de la música de Wagner y lleva 4 años investigando y ensayando la ópera Tristan e Isolda).

