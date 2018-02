UNIR y Google se unen para mejorar las competencias digitales de los docentes

Se espera que más de mil profesores se formen anualmente.

Más de mil docentes se formarán anualmente en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en las más novedosas competencias digitales y tecnologías educativas gracias al acuerdo alcanzado con Google for Education. Se trata de dotarles de unas habilidades necesarias para ofrecer una docencia adecuada a la educación del siglo XXI.

El acuerdo, el primero entre Google for Education y una universidad española, se enmarca dentro de un nuevo e innovador proyecto de UNIR, "La Escuela de formación de profesores en Tecnología Educativa, Competencias Digitales y Desarrollo del Talento" que dirige Javier Tourón, Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de UNIR.

Esta Escuela de UNIR, que ha empezado a funcionar este año con más de cinco títulos, pretende que los docentes -y en general el sistema educativo- se desarrollen, promuevan un aprendizaje innovador y se adapten al entorno actual, fuertemente digitalizado y cambiante.

Entre dichos cursos destaca el de "Google for Education", que permitirá al educador crear espacios virtuales completamente seguros o diseñar intranets gracias a las herramientas GSuite for Education y a la plataforma Google Classroom. De esa forma, los docentes que superen los exámenes oficiales de Google obtendrán su certificación en los niveles 1 y 2.

"Gracias a universidades pioneras como la UNIR, que fomentan la colaboración entre el mundo empresarial y las universidades, más y más docentes saldrán preparados para el mundo de hoy y el de mañana. Esto no puede sino tener un impacto significativo en los miles y miles de alumnos que pasarán por las aulas de estos docentes", explica Marc Sanz López, Head of Google for Education-South of Europe. Y añade que, en el próximo año, UNIR y Google "colaboraremos para que más de mil futuros docentes se desarrollen profesionalmente en competencias e inteligencia digital para transformar el aprendizaje y la educación en España".

Por su parte, el director de la Escuela de Formación para profesores y experto en Altas Capacidades, Javier Tourón, asegura que "la revolución educativa se hace en las aulas con profesores bien formados" y por ello "es menester adquirir competencias y habilidades nuevas para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad y del mundo del trabajo".

